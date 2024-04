Tecnologia 20 anos de Gmail: relembre a história do principal e-mail da internet

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Interface do Gmail em 2004, quando o serviço foi ao ar pela primeira vez. Foto: Reprodução

Inicialmente, muitos usuários da internet acharam que era pegadinha a criação do Gmail em 1º de abril de 2004, algo comum na empresa na data. Mas, naquele dia, Larry Page e Sergey Bin deram vida real ao e-mail que se tornou o mais popular do planeta.

O grande diferencial do Gmail na metade da década de 2000 era o espaço gigantesco de 1 GB de armazenamento. Pode parecer pouco para os padrões atuais, mas ele era até 500 vezes maior do que os provedores da época, que ofereciam 15 MB e chegavam até a cobrar por isso.

Era espaço para 13,5 mil e-mails contra 60 das caixas de entrada do Yahoo ou Microsoft. O Google ainda permitia correspondências com arquivos de até 25 MB e verificar de qualquer navegador, pois não era vinculado a um aplicativo desktop.

As propagandas que hoje “invadem” a caixa de entrada do serviço já era um problema no começo do Gmail, com links patrocinados conforme os assuntos das mensagens. O modelo de publicidade, contudo, era o que viabilizava a gratuidade do serviço, segundo o Google.

Com capacidade de guardar tantas mensagens, o Gmail incorporava a busca do Google, para recuperar e-mails antigos com mais facilidade. Foi o provedor que trouxe consigo o encadeamento de comunicações sobre o mesmo assunto.

Inicialmente, era preciso ter um convite para abrir uma conta Gmail. Foi só em 2007 que o Google liberou o e-mail para qualquer pessoa. No ano seguinte, a empresa introduziu os temas, separando automaticamente o que correio que chega. Prioridades, respostas inteligentes, resumos e botões para cancelar assinaturas em um clique foram adicionadas.

Gmail em 2024

Com o passar dos anos, o Gmail também popularizou a nuvem e a técnica Javascript AJAX, dando mais dinâmica aos e-mails. Assim, as caixas de entrada são atualizadas automaticamente, sem precisar apertar F5, e ainda ajudou a reduzir mensagens indesejadas e spam.

Atualmente, o Gmail conta com 1,2 bilhão de usuários, o que representa um sétimo da população mundial. São cerca de 1,8 bilhão de contas ativas, cada uma com 15 GB de armazenamento gratuito, para os e-mails e ainda outros aplicativos do Google, como Fotos e Drive.Apesar do tamanho atual, há quem precise de mais espaço. E é aí que o Google tira parte da receita, vendendo mais armazenamento aos usuários que há duas décadas precisavam de apenas 1 GB para suas mensagens.

20 anos de Gmail: relembre a história do principal e-mail da internet

