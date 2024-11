Inter “A gente acreditou desde o primeiro momento”, diz o técnico do Inter, Roger Machado

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

"Claro que 16 jogos de invencibilidade não é em qualquer momento que você vê. Isso faz com que o otimismo aumente", declarou Roger. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Invicto há 16 jogos e dono de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Inter chegou à terceira posição no Campeonato Brasileiro. Nesse domingo (24), o Colorado venceu o Bragantino, no Beira-Rio, em Porto Alegre, por 4 a 1, chegando a quatro vitórias consecutivas.

Após o feito, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio. O Colorado alcançou a terceira colocação no Brasileirão, com 65 pontos, e seu próximo confronto será contra o Flamengo. A delegação viaja essa semana para o Rio de Janeiro, para enfrentar o rubro-negro. O jogo está marcado para o próximo domingo (1º), às 16h, no Maracanã.

“A gente acreditou desde o primeiro momento. Quando a gente começou o campeonato de recuperação, a gente colocou metas de curto e longo prazo. Ter um bom aproveitamento nos jogos atrasados, fazer um bom aproveitamento como local, jogando dentro de casa… a gente sabia que nos colocaria na primeira página para, a partir daí, começar a construir outros elementos. (…) Claro que 16 jogos de invencibilidade não é em qualquer momento que você vê. Isso faz com que o otimismo aumente. Mas não é um otimismo exagerado, em função de jogos, e aleatoriamente, é em função de muita construção sólida e de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho”, disse o treinador.

Consciência Negra

O Museu do Inter promoveu uma aula sobre o Mês da Consciência Negra, comemorado em novembro, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Mané Garrincha. O evento ocorreu na última sexta-feira (22), por meio de parceria com o Grupo de Estudos em Esportes e Discriminação (GEED), da UFRGS, que criou a “Cartilha de Combate a Discriminação – O Futebol Como Instrumento de Luta”, e com o Observatório Racial no Futebol.

Guilherme Bacchi, supervisor do Museu, ministrou uma aula sobre a história do Inter e a relação com a inclusão e conscientização. Em parceria com o Relacionamento Social do Inter, o Museu levou o Saci, personagem importante na representatividade colorada.

