Inter Abel Braga fica no comando colorado até o final do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Abel Braga continuará no comando colorado até o final do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 24 de fevereiro. Em reunião que aconteceu nessa segunda-feira (28) a decisão foi tomada em conjunto do técnico e do futuro novo presidente Alessandro Barcellos, que assume no próximo dia 4.

O treinador espanhol Miguel Angel Ramírez, ex Independiente Del Valle assumirá o clube em fevereiro. Miguel preferia a chegada em fevereiro pelo início da temporada 2021. Houve conversas para que ele chegasse em janeiro, com o início da nova gestão. Com a negociação definida com Abel, Miguel também acabará chegando no período desejado.

O próximo compromisso do Inter e de Abel, é no dia 7 de janeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, contra o Ceará.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

