Acontece ABS-RS cresce 48% em 2019 e prepara um 2020 histórico

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Integrantes da Diretoria e Conselho Fiscal da ABS-RS reunidos em Bento Gonçalves Foto: Taís Dihl/DOC Assessoria de Comunicação Foto: Taís Dihl/DOC Assessoria de Comunicação

A Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS) cresceu 48% em 2019. O resultado foi apresentado pela diretoria da entidade, presidida pelo jornalista e sommelier Orestes de Andrade Jr., em reunião do Conselho Fiscal no último sábado (8 de fevereiro), em Bento Gonçalves (RS). As contas do exercício de 2019 foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. “Em 2019, graças ao trabalho de toda a diretoria, tivemos o nosso melhor resultado na breve histórica de cinco anos da ABS-RS”, comemora Orestes Jr.

Entre os destaques, o presidente da ABS-RS cita a abertura do Curso de Sommelier Master em Porto Alegre e a consolidação das três turmas anuais do Curso Profissional de Sommelier na serra gaúcha. “Também é preciso destacar a realização do Prêmio ABS-RS, que elevou a entidade a um outro patamar dentro do mercado de vinhos gaúcho e brasileiro”, afirma.

Para 2020, o desafio é realizar cursos em outras cidades do Estado. “Já iniciamos uma turma de intensivo de vinhos em Caxias do Sul e estamos prontos para ir a novos destinos no interior do Estado”, informa Orestes Jr. Outro desafio planejado no ano passado para este ano é assumir 100% das aulas com professores do Rio Grande do Sul. “Nosso corpo docente é reconhecidamente de qualidade, com uma didática muito elogiada pelos alunos. Agora chegou a hora de assumirmos a totalidade dos conteúdos dos nossos cursos”, salienta o presidente da ABS-RS. “Ao longo do ano, teremos novidades. Se 2019 foi bom, 2020 vai ser um ano histórico para a ABS-RS”, conclui Orestes Jr.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário