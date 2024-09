Tecnologia Alternativas ao X: veja como abrir uma conta no Threads e no Bluesky

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Threads e Bluesky são os principais rivais da rede social X atualmente. (Foto: Reprodução)

Threads e Bluesky são os principais rivais da rede social X (antigo Twitter) atualmente. Eles apareceram nos assuntos mais comentados no X desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou suspender a rede social por não indicar representante no Brasil. Como a ordem não foi cumprida, Moraes determinou a suspensão do X nessa sexta-feira (30).

O Threads foi lançado em 2023 e pertence à Meta, de Mark Zuckerberg, a mesma empresa que controla Instagram, Facebook e WhatsApp. Para ter uma conta nele, é preciso ter perfil no Instagram.

O Bluesky surgiu em 2019, criado pelo X (então Twitter), e se tornou uma empresa independente em 2021. Ele começou a ganhar mais adeptos depois que Elon Musk, que comprou o X em 2022, decidiu limitar o número tuítes que um usuário com perfil não verificado poderia ler por dia.

Inicialmente, era preciso entrar numa “fila de espera” e ter o convite de um amigo para entrar. Isso caiu em fevereiro deste ano.

Threads

Para criar um perfil no Threads, você precisará do login e senha da sua conta do Instagram. Se você ainda não tem uma conta do Instagram, terá que criar uma. É possível ter um perfil no Threads para cada conta do Instagram.

– 1) Baixe o aplicativo gratuito do Threads, nas lojas oficiais: App para Android; App para iPhone (iOS).

– 2) Depois de instalar o app, toque no ícone para abri-lo e, em seguida, em Entrar com o Instagram (na parte inferior da tela). Depois de entrar, você irá novamente para o app do Threads.

– 3) Se tiver mais de uma conta do Instagram e quiser entrar com uma diferente, toque em Trocar de conta na parte inferior e selecione outra.

– 4) Se não vir uma das contas listadas, toque em Entre em outra conta do Instagram.

– 5) Selecione se deseja ter um perfil público ou privado e toque em Avançar, na parte inferior.

– 6) Toque em Seguir ao lado de um perfil, para segui-lo e, em seguida, toque em Avançar, no canto superior direito, ou em Seguir tudo, na parte inferior.

– 7) Leia os termos e as políticas de uso. Depois, toque em Entrar no Threads, na parte inferior.

Também é possível abrir uma conta pelo computador, em threads.net.

Bluesky

– 1) Baixe o app gratuito, nas lojas oficiais: App para Android; App para iPhone (iOS).

– 2) Abra o app e, em seguida, crie uma conta e cadastre o número do celular para receber um código de validação.

– 3) Crie um nome de usuário.

Também dá para abrir uma conta pelo computador: acesse bsky.app. As informações são do portal de notícias G1.

