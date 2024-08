Inter Após derrota do Inter para o lanterna do Brasileirão, Roger Machado afirma: “Era jogo para 3 pontos”

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Após a partida, o técnico Roger Machado comentou o desempenho instável do time na temporada. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a derrota do Inter para o Atlético-GO, por 1 a 0, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado falou sobre o jogo e comentou o desempenho instável do time na temporada. Com o resultado diante do lanterna na tabela de classificação, o Colorado chegou ao sexto revés na competição e ao segundo sob o comando do treinador. O placar manteve o clube gaúcho em 13º lugar, com 25 pontos.

“Foi um jogo de nível abaixo dos que a gente vinha jogando. Esse jogo era para 3 pontos, sim. Porque o adversário briga por uma outra competição, diferente da que a gente costuma brigar. […] Temos que lamber as feridas, organizar melhor, ver o que a gente fez de errado. E agora temos uma semana importante de trabalho para realizar”, afirmou Roger.

“A temporada é instável, e a gente busca muito trabalhar para que a a gente, com as opções que estão à nossa disposição, consiga fazer o melhor possível. […] Todos nós, nós não estamos satisfeitos e agora resta trabalhar esta semana para retomar o caminho”, disse o treinador.

Em relação ao sentimento que a torcida tem neste momento conturbado do clube, Roger Machado declarou que compreende o torcedor e partilha da mesma insatisfação. “A falta de paciência do torcedor é com o todo. Pelo ano inteiro. Os atacantes não balançam a rede e isso gera insatisfação. Não tenho nada para falar do torcedor. Alario perdeu uma chance clara, mas criamos ela. Foi pouco hoje. Estamos insatisfeitos. Sempre se gera uma expectativa após uma vitória [contra o Juventude na rodada anterior]. Fizemos bons jogos recentes apesar dos empates. Vamos ter que resgatar e lidar com as críticas. Temos que tirar forças e seguir trabalhando.”

Agora, o Colorado retorna a Porto Alegre visando o jogo do próximo domingo (25) diante do Cruzeiro, a partir das 19h, no Estádio Beira-Rio.

