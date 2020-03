Inter Após empate no Gauchão, o Inter faz treino fechado com foco no duelo com a Universidad Católica

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

A primeira atividade de Eduardo Coudet mirando o confronto com a Universidad Católica aconteceu na tarde deste domingo (1°), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Todas as atenções da equipe do Inter estão voltadas novamente para a disputa da Copa Libertadores da América. Após estrear no segundo turno do Gauchão com um empate em 1 a 1 com o Caxias, fora de casa, O Colorado se prepara para o primeiro duelo pela fase de grupos da competição continental. O técnico Eduardo Coudet tem apenas dois treinamentos para ajustar a equipe para a partida no Beira-Rio.

A primeira atividade de Eduardo Coudet mirando o confronto com a Universidad Católica aconteceu na tarde deste domingo (1°), no CT Parque Gigante. O treinador comandou o trabalho com portões fechados para a imprensa, optando pela privacidade para testar alternativas para o jogo desta terça-feira (3), marcado para às 19h15min, no Gigante.

Além do Inter e dos chilenos da Universidad Católica, o grupo E da Libertadores também conta com o América de Cali, da Colômbia e o Grêmio. Lembrando que o Colorado entrou na segunda fase preliminar da competição, eliminando nas fases anteriores a Universidad de Chile-CHI e o Tolima-COL. O último treinamento antes de a bola rolar no Beira-Rio será feito na tarde desta segunda-feira (2).

Já na próxima rodada do Gauchão, o adversário do Inter será o Brasil de Pelotas, em duelo que acontece no domingo, dia 8 de março, no Beira-Rio.

Renzo Saravia

O Inter finalizou as negociações para anunciar a contratação do lateral-direito Renzo Saravia, que pertence ao Porto. O jogador assinará contrato de empréstimo com o Colorado até o final de 2020, após a realização de exames médicos.

Revelado pelo Belgrano, o argentino atuou na equipe entre os anos de 2012 e 2017. Após se destacar, foi negociado para o Racing Club, onde sagrou-se campeão nacional na temporada 2018/2019, sob o comando do técnico Eduardo Coudet. As boas atuações renderam convocações para a seleção do seu país. Saravia defendeu a Argentina em nove partidas, inclusive na disputa da Copa América em 2019. As temporadas de alta chamaram a atenção do Porto (POR), que comprou o atleta junto ao Racing em junho de 2019.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter

Deixe seu comentário