Inter Sem D’Ale, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme disputam titularidade contra a U. Católica

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Partida ocorre nesta terça-feira, pela estreia na fase de grupos Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Nesta terça-feira, O Inter inicia a disputa a disputa da fase de grupos da Libertadores. Logo na partida de estreia, o time não terá o capitão D’Alessandro, suspenso, o que abre dúvidas e possibilidades no time de Eduardo Coudet.

Sem o camisa 10, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme disputam a titularidade para formar a dupla de ataque com Paolo Guerrero. Autor do gol no empate contra o Caxias, Thiago Galhardo aparece com pequena vantagem na corrida é o mais cotado.

Contudo, a equipe pode, inclusive, ter as duas peças como titulares. Isto porquê, Rodrigo Lindoso, que sentiu um desconforto no adutor da coxa direita, ainda contra o Tolima, não participou do treinamento deste domingo, na reapresentação dos jogadores. Conforme informações da Rádio Grenal, Lindoso passará por um teste no último treinamento que ocorre nesta segunda-feira, com portões fechados, no CT Parque Gigante.

O Inter inicia a disputa na fase de grupos, nesta terça-feira, contra a Universida Católica. No Grupo E, o colorado ainda enfrentará o América de Cali e o Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

