Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

O problema no módulo de exibição faz com que as telas do aparelho parem de responder ao toque. (Foto: Reprodução)

O “Programa de substituição de módulo de tela do iPhone 11 para problemas de toque” abrange os modelos do aparelho fabricados entre novembro de 2019 e maio de 2020, disse a Apple em um anúncio publicado em seu site.

De acordo com a empresa, uma “pequena porcentagem” dos modelos do iPhone 11 é afetada pelo problema, que é ocasionado por um módulo de tela com defeito. Não está claro quantas unidades são afetadas ou cobertas pelo programa de reparo.

Os proprietários de iPhone 11 que apresentam problemas de toque em suas telas podem inserir o número de série de sua unidade em um sistema de verificação automatizado no site de suporte da Apple. Se elegível, a Apple ou um Provedor de Serviços Autorizado Apple irá substituir ou reparar o dispositivo sem custo para o usuário.

A Apple observa que outros danos ao hardware que podem impedir o processo de reparo, como uma tela trincada, precisam ser reparados antes do serviço. Os clientes podem arcar com o custo desses reparos iniciais. Da mesma forma, os clientes têm direito a um reembolso se pagaram por serviços de reparo agora cobertos pelo novo programa.

Como verificar se seu iPhone 11 pertence a essa lista

Como a maioria dos programas de serviço da Apple, o plano do iPhone 11 não estende a cobertura da garantia padrão e cobre os dispositivos afetados por dois anos após a primeira compra no varejo.

Você poderá acessar a página através deste link e verificar se seu iPhone 11, mesmo que agora esteja funcionando perfeitamente, em algum momento no futuro o dispositivo poderá apresentar o problema.

Na página além de verificar se seu smartphone está elegível ao reparo gratuito, você também pode verificar uma autorizada Apple mais próxima de você ou já agendar o serviço.

Problemas no iPhone 12

Usuários do iPhone 12 estão reclamando de problemas de conectividade no 5G e também no 4G do novo celular da Apple. Há vários relatos na internet sobre queda de sinal durante uma viagem de carro, por exemplo, sendo que um único tópico sobre o assunto no Reddit já soma mais de 400 comentários.

Segundo o relato do usuário joxesCA no fórum da Apple, o problema parece estar ligado à troca de antenas. Quando uma torre fica longe demais do aparelho e ele deve buscar o sinal em outra, o celular não consegue se reconectar à banda larga móvel. O problema parece afetar o 5G automático e ligado, e também o 4G.

“No domingo, dirigi por 10 minutos e quando cheguei a meu destino vi que estava sem barrinhas de recepção e o aviso ‘Sem serviço’. E no meio da tela, uma caixa cinza: seu iPhone não está ativado”, relatou o usuário. De acordo com ele, o sinal só voltou depois que ele ativou e desativou o modo avião.

“O iPhone estava com a opção de dados celulares configurada para 5G automático. Troquei para 4G para testar. E foi a mesma coisa”, contou. Segundo o usuário, nem mesmo resetando as configurações de rede e nem zerando o celular e reinstalando tudo como se fosse um dispositivo completamente novo foi suficiente para resolver o problema.

O relato segue para tirar dúvidas mais comuns: ele checou com a operadora e estava tudo certo, incluindo o chip dele. E nos fóruns de internet é possível ver clientes tanto da Verizon quanto da AT&T reclamando do mesmo problema.

Por fim, o usuário diz que seu iPhone 11 Pro Max não sofria com essas quedas de sinal.

