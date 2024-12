Porto Alegre Aprovado projeto que determina exercícios anuais de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Os resultados dos exercícios deverão ser divulgados no Diário Oficial de Porto Alegre Foto: Tonico Alvares/CMPA Os resultados dos exercícios deverão ser divulgados no Diário Oficial de Porto Alegre. (Foto: Tonico Alvares/CMPA) Foto: Tonico Alvares/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei que determina a realização anual de exercícios de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias do Guaíba.

Conforme o texto, aprovado na quarta-feira (4), os exercícios de fechamento serão realizados em todo o sistema de proteção, incluindo o muro da Mauá, diques e casas de bombas. Participarão das atividades militares, representantes acadêmicos, dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário estaduais e do governo federal. Os resultados dos exercícios deverão ser divulgados no Diário Oficial de Porto Alegre.

“Os exercícios servirão para a qualificação dos funcionários responsáveis pela operação do sistema de proteção contra cheias e identificação de problemas operacionais. Essa proposição irá assegurar que o sistema esteja em condições plenas de funcionamento”, disse o autor do projeto, vereador Cláudio Janta (Solidariedade).

A iniciativa busca “aprimorar as ações a serem tomadas nos momentos de cheias para evitar que catástrofes como a ocorrida em maio de 2024 sejam tão assoladoras à população de Porto Alegre”, prosseguiu vereador.

De acordo com a emenda 1, também aprovada pelos parlamentares, os exercícios deverão ser realizados anualmente no dia 3 de maio, marco do início da enchente histórica de 2024. A proposta segue para sanção do prefeito Sebastião Melo.

