O governo da Argentina decretou o fechamento das fronteiras como medida de precaução diante da pandemia de coronavírus que assola o mundo, anunciou o presidente Alberto Fernández em entrevista coletiva.

“Nos próximos 15 dias, ninguém poderá entrar no país, exceto argentinos e estrangeiros residentes”, afirmou o presidente. “O coronavírus não vem apenas da Europa e está começando a afetar os países vizinhos e a nós mesmos”, explicou.

A Argentina tem mais de 50 casos confirmados de Covid-19 e pelo menos duas mortes provocadas pela doença.

Fernández também destacou que as aulas foram suspensas em escolas públicas e privadas até 31 de março como forma de prevenção. Após uma reunião com autoridades e especialistas em saúde, o presidente afirmou ainda que os parques nacionais também serão fechados, que as pessoas com mais de 65 anos serão licenciadas de seus trabalhos e que os eventos que reúnam um grande número de pessoas serão suspensos.