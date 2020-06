Porto Alegre Arquidiocese determina fechamento das igrejas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Arquidiocese também informa que secretarias paroquiais vão seguir em atendimento. Foto: Divulgação/PMPA Arquidiocese também informa que secretarias paroquiais vão seguir em atendimento. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Arquidiocese de Porto Alegre, por meio de seu arcebispo metropolitano, Dom Jaime Spengler, determinou, por meio de nota oficial, o fechamento das igrejas em seu território a partir de segunda-feira (22), devido às medidas restritivas impostas pelo distanciamento controlado do governo do Estado, que colocou a Capital entre as regiões de bandeira vermelha, e também devido ao decreto da prefeitura municipal.

Afirmando que “a vida é dom e compromisso”, a arquidiocese também informa que até nova determinação as igrejas permanecerão fechadas. As secretarias paroquiais vão seguir em atendimento seguindo as recomendações sanitárias.

Leia a íntegra da nota oficial atualizada:

“Nota da Arquidiocese de Porto Alegre

Sobre a prevenção ao coronavírus (Covid-19)

Sobre o fechamento das igrejas

A vida é dom e compromisso!

Considerando o modelo de Distanciamento Controlado, instituído pelo Estado do Rio Grande do Sul, e as orientações do Decreto nº 55.320 (20/06/2020), do Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de prevenção à Covid-19, classificando o território da Arquidiocese de Porto Alegre como bandeira vermelha, determinamos o fechamento das Igrejas a partir de segunda-feira (22/06/2020), até nova determinação.

As secretarias paroquiais permaneçam abertas para atendimento, tomando todas os cuidados sanitários e de higiene devidos.”

