Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Atacante tem contrato até 2022 com o clube gaúcho Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O atacante do Grêmio, Pepê está na mira de dois clubes europeus. Ajax e Bayern de Munique demonstram interesse em contar com o futebol do jovem de 23 anos, de acordo com informação do repórter do SporTV, André Hernan.

Com contrato com o Grêmio até 2022, está não é a primeira vez que Pepê aparece no radar do mercado europeu. No final do ano passado, a Roma, da Itália, iniciou conversas para a contratação do atacante, mas não houve proposta oficial.

Mesmo estando no banco de reservas, Pepê se tornou peça fundamental para Renato, sendo titular imediato na ausência de Everton, e ainda ganhando espaço na vaga de Alisson, pelo lado direito de ataque. Em 2020, pelo tricolor, são cinco jogos e dois gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

