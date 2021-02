Dicas de O Sul Atelier Livre Xico Stockinger divulga a programação de cursos do 1º semestre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Estão disponíveis 15 cursos em diversas modalidades, além de aulas teóricas. Foto: Leticia Lopes/Divulgação PMPA Estão disponíveis 15 cursos em diversas modalidades, além de aulas teóricas. (Foto: Leticia Lopes/Divulgação PMPA) Foto: Leticia Lopes/Divulgação PMPA

Para fomentar descobertas e experimentações artísticas, mesmo estando com as atividades presenciais suspensas, o Atelier Livre Xico Stockinger abre as inscrições para mais uma temporada de cursos on-line nesta terça-feira (9). As aulas terão início a partir da segunda quinzena de março.

Estão disponíveis 15 cursos em diversas modalidades, como pintura, performance, papietagem, desenho, além de aulas teóricas. Entre os professores estão instrutores da instituição e artistas visuais atuantes em Porto Alegre, selecionados no edital realizado pela SMC (Secretaria Municipal da Cultura) em fevereiro de 2020.

O Atelier Livre Xico Stockinger é um equipamento da Prefeitura de Porto Alegre, integrado à Coordenação de Artes Visuais da SMC. Nele são realizados cursos práticos e teóricos, ações colaborativas, além de atividades paralelas como encontros, exposições, palestras, o tradicional Festival de Artes Cidade de Porto Alegre e a Feira de Arte Gráfica Noa Noa. Em 2021, o Atelier completará 60 anos de existência que serão comemorados com uma série de eventos ao longo do ano.

