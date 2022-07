Inter Athletico-PR x Inter: Momento, Escalações, Arbitragem e Transmissão

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

O confronto é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Athletico-PR e Inter se enfrentam neste sábado (16) na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 16h30 (de Brasília). O Colorado vem embalado após vitória diante do América-MG na rodada anterior e ocupa a terceira posição na tabela, com 28 pontos.

O Athletico-PR também entra em campo animado pelo triunfo por 2 a 1 em cima do Bahia, pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Felipão perdeu para o Goiás por 2 a 1 na 16ª rodada e ocupa a sexta colocação, com 27 pontos.

INTER

O técnico Mano Menezes terá os desfalques de Taison, com lesão muscular, e Estêvão, que mesmo negativado para a Covid-19 permaneceu em Porto Alegre para trabalhos físicos. Alan Patrick, Bustos, Renê e Wanderson seguem fora por problemas musculares.

Alemão volta a ser relacionado após apresentar sintomas gripais e ficar de fora do último confronto colorado, diante do América-MG.

ESCALAÇÃO

Daniel; Heitor, Vitão, Kaique Rocha e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Maurício (Boschilia) e Pedro Henrique; Alemão.

ATHLETICO-PR

O time paranaense terá a ausência do volante Christian, que, após lesão sofrida no duelo diante do Palmeiras, precisará passar por uma cirurgia e está fora do restante da temporada. Em contrapartida, Felipão volta a poder contar com o atacante Vitor Roque, que havia ficado de fora do confronto contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

ESCALAÇÃO

Bento; Khellven (Orejuela), Pedro Henrique, Nicolás Hernández, Abner; Hugo Moura e Erick; Canobio, Terans e Cuello; Pablo (Vítor Roque). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Ramon Abatti Abel (SC) Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) Assistente 2: Éder Alexandre (SC)

Éder Alexandre (SC) Quarto árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz (PR)

Cristian Eduardo Gorski da Luz (PR) Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 16h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Jean Soares, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagens de Bruno Soares e Lucas Dias, e plantão de Rogerio Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

