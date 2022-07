Inter CSKA Moscou tem interesse na contratação do lateral Moisés

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Jogador acabou de completar 100 jogos com a camisa do Inter. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O CKSA, da Rússia, abriu conversas com a direção do Inter para contratar o lateral-esquerdo Moisés. Jogador tem contrato com o colorado até o final de 2023. Informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Vagner Martins e posteriormente confirmada pela reportagem da Rádio Grenal.

Moisés completou recentemente 100 jogos com a camisa do Internacional. Neste momento, atleta tem 101 partidas disputas pelo clube, com 3 gols marcados no período. Dois destes gols anotados recentemente, nas partidas contra Coritiba e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o setor da lateral-esquerda, atualmente o Colorado conta com 4 opções. Moisés, Renê, Paulo Victor e Thauan Lara são os jogadores à disposição para a função. Em caso de saída de Moisés, os jovens (Thauan Lara e Paulo Victor) podem ganhar mais oportunidades com o técnico Mano Menezes.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

