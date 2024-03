Geral Avião da Polícia Federal cai em Belo Horizonte e dois agentes morrem

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião chegou a decolar e perdeu altitude instantes depois, caindo na lateral da pista do Aeroporto da Pampulha. (Foto: Corpo de Bombeiros)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um monomotor caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde dessa quarta-feira (6). Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. A aeronave pertence à PF (Polícia Federal).

As vítimas são os policiais federais José Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber, de Brasília (DF). O mecânico de uma empresa terceirizada foi socorrido consciente e com trauma abdominal e encaminhado para o Hospital João XXIII.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião chegou a decolar e perdeu altitude instantes depois, caindo na lateral da pista, às 14h14. O veículo pegou fogo após a queda. “A gente percebeu através das imagens a decolagem dessa aeronave e, depois, uma tentativa de retorno, mas ainda não chegou nenhuma informação que trouxesse esclarecimento sobre a causa”, informou o tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que “iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente” e que “enviará nas próximas horas peritos especialistas em segurança de voo e acidentes aéreos para auxiliar nas apurações”.

Em nota publicada nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se solidarizou com os familiares, amigos e companheiros de trabalho das vítimas que morreram.

“Com grande pesar soube do acidente envolvendo avião da Polícia Federal em Belo Horizonte e do falecimento de dois agentes, Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, que estavam a bordo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de trabalho da Polícia Federal pela perda”, escreveu Lula.

Aeronave

A aeronave é um Cessna 208B, fabricado em 2001, com 11 lugares e capacidade para nove passageiros. Em 2019 e em 2020, houve registros de incidentes, relativos a estouro de pneu, envolvendo o monomotor. A matrícula é PR-AAB.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e (Cenipa), foram acionados para o local do acidente.

A ação inicial, primeira etapa da investigação, consiste na coleta e confirmação de dados, na verificação dos danos causados e no levantamento de outras informações necessárias.

Em nota, a CCR Aeroportos, que administra o terminal da Pampulha, afirmou que os bombeiros estavam “empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento” após a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente não prejudicou a área de pousos e decolagens.

Nota da PF

“A Polícia Federal informa, com profundo pesar, que uma aeronave pertencente à instituição sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (6/3) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte/MG. Dois tripulantes faleceram no local, os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José de Moraes Neto. Um terceiro tripulante, o mecânico da empresa terceirizada Walter Luís Martins, foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, na mesma cidade. Ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado. A Polícia Federal já iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente, envolvendo a aeronave Cessna Grand Caravan 208B, e enviará nas próximas horas peritos especialistas em segurança de voo e acidentes aéreos para auxiliar nas apurações. O Diretor-Geral da instituição, Andrei Rodrigues, também irá ao local. A Polícia Federal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e decreta luto oficial de três dias”, informou a PF. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/aviao-da-policia-federal-cai-em-belo-horizonte-e-dois-agentes-morrem/

Avião da Polícia Federal cai em Belo Horizonte e dois agentes morrem

2024-03-06