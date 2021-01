Acontece Biscoitos Zezé dá dicas para o Enem

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Fachada da fábrica da Biscoitos Zezé, em Pelotas. (Foto: Reprodução)

A espera pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando ao fim. A prova irá acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. E a Biscoitos Zezé deseja antecipadamente um bom ENEM a todos que prestarão o exame. Além disso, dá dicas do que os estudantes não podem esquecer no dia da prova.

Confere aí:

