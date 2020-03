Política Bolsonaro diz que o Congresso vai antecipar R$ 8 bilhões para o combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Presidente afirmou que acordo foi fechado entre Executivo e Legislativo Foto: Wilson Dias/Agência Brasil Presidente afirmou que acordo foi fechado entre Executivo e Legislativo. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20) que o Poder Legislativo aceitou antecipar a liberação de R$ 8 bilhões em emendas individuais e de bancada para o Ministério da Saúde.

Em teleconferência com empresários, ele disse que o Palácio do Planalto fechou um acordo com lideres partidários para que o montante, que seria liberado ao longo do ano, seja usado neste momento no combate à pandemia de coronavírus.

​”Em comum acordo, os parlamentares abriram mão de R$ 8 bilhões de emendas individuais e de bancadas. Recurso esse que vai diretamente ao Ministério da Saúde para que, dessa forma, medidas sejam tomadas no combate ao vírus”, disse.

No discurso, o presidente agradeceu os presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pelo apoio neste momento. E ressaltou que a classe política tem contribuído.

Na semana passada, o presidente já havia editado uma medida provisória que deslocaria um montante de R$ 5 bilhões para o Ministério da Saúde de recursos sob a estão do relator do orçamento deste ano.

Bolsonaro, que usou máscara cirúrgica durante o encontro, voltou a defender que a atividade econômica não pode ser interrompida durante a pandemia e ressaltou que o país passará por meses difíceis. “A economia não pode parar. Não basta termos meios e não levarmos os produtos aos locais de destino”, disse.

O presidente voltou a criticar decisões de governos estaduais de fechar divisas e de impedir comércios. Segundo ele, o poder público não pode levar pânico à população e é necessário “frieza” e “cabeça no lugar”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário