Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Seleção espera jogos mais difíceis até a Copa do Mundo. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Seleção espera jogos mais difíceis até a Copa do Mundo. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Depois de confirmar o amistoso contra o Japão, em Tóquio, no dia 6 de junho, a CBF definiu a agenda completa de preparação para o mês de junho da Seleção Brasileira masculina. Os outros jogos estão marcados para o dia 2 de junho contra a Coreia do Sul, em Seul, e diante da Argentina, dia 11, em Melbourne, na Austrália.

O jogo amistoso contra os argentinos já tinha até venda de ingressos para o estádio Melbourne Cricket Ground, mas havia incompatibilidade de agenda com a Associação de Futebol da Argentina (AFA), porque eles vão jogar contra a Itália, no duelo do campeão sul-americano contra o europeu, no dia 1º de junho. Mas as arestas foram aparadas.

Ainda há mais uma partida com a Argentina prevista antes da Copa, desta vez em setembro, o que ainda depende de novas determinações da Fifa. Pois essa vale pelas Eliminatórias e envolve decisão disciplinar a respeito do jogo suspenso por ação da Anvisa. A partida está prevista para 22 de setembro e a CBF deve determinar local até 22 de junho.

Porém, as duas associações de futebol entraram com recurso na Fifa e prometem ir até a Corte Arbitral do Esporte contra punições, inclusive financeiras, que sofreram.

Em junho (amistosos)

– 2 de junho – Coreia do Sul x Brasil – no estádio Seul World, às 8h (Brasília);

– 6 de junho – Japão x Brasil – estádio Nacional de Tóquio, às 7h20min (Brasília);

– 11 de junho – Brasil x Argentina, no estádio Melbourne Cricket Ground, às 6h45min (Brasília).

Em setembro

– Brasil x México – amistoso;

– Brasil x Argentina – valendo pelas Eliminatórias.

Casa temporária

A comissão da Seleção Brasileira vai escolher em breve o centro de treinamento que vai receber os convocados de Tite antes da Copa do Mundo no Catar. Depois de alguns dias de visita em abril, a CBF colocou na primeira prateleira as opções do CT da Juventus e do Real Madrid.

O coordenador Juninho Paulista, o auxiliar técnico Cesar Sampaio e o preparador físico Fábio Mahseradjian viajaram para Espanha, Itália e Inglaterra para definir a etapa de preparação entre 14 e 19 de novembro, quando a delegação, enfim, embarca para Doha. Neste período, é improvável que haja um último amistoso. A estreia está marcada para dia 24 de novembro contra a Sérvia.

Além dos CTS em Turim, da Juve, e de Madri, do Real, um velho conhecido foi revisto, mas está um pouco atrás, principalmente por questões logísticas. É o centro de treinamento do Tottenham, em Londres. Seriam 7h de viagem para Doha, contra aproximadamente 5h30min de Turim e 6h30min de Madri para a capital do Catar.

Apesar das primeiras vistorias, ainda há algumas etapas até a escolha definitiva. É provável que haja nova rodada de observações, possivelmente contando com a participação de Tite – foi com este procedimento, por exemplo, que se bateu o martelo sobre o campo de treino no Catar. Também existe, evidentemente, negociações para o aluguel dos centros de treinamento – o que envolve a CBF.

