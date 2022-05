Dupla Grenal Mano Menezes e as suas opções para a defesa colorada

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Rodrigo Moledo desfalcará a equipe de Mano Menezes por pelo menos 4 semanas. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Técnico Mano Menezes vai para o seu terceiro jogo no comando do Internacional. Até agora, ele segue de maneira invicta, com duas vitórias, Fluminense e Independiente de Medellín, e um empate contra o Avaí. Entretanto, o comandante colorado ganhou um desfalque para os próximos jogos: o zagueiro Rodrigo Moledo. Deste modo, Mano precisará escolher quem será a sua dupla de zaga titular para a partida diante do Guaireña.

Para a defesa colorada, o elenco conta seis opções, porém, três jogadores se encontram no Departamento Médico: Rodrigo Moledo, Tiago Barbosa e Kaique Rocha. Deste modo, três atletas brigam por duas vagas: Mercado, Bruno Mendéz e Vitão.

Desde a chegada do Mano, Bruno Méndez foi o que mais atuou, iniciando as duas últimas partidas como titular. Entretanto, o atleta tem contrato com o Internacional somente até a metade do ano e caso o colorado queira ficar com o jogador, precisará desembolsar uma quantia de R$30 milhões. Por outro lado, Gabriel Mercado foi titular na estreia do comandante, contra o Fluminense, e o escolhido para substituir Rodrigo Moledo na partida contra o Avaí.

Vitão, é quem corre por fora nessa disputa, tendo em vista que chegou no mês passado e atuou apenas uma partida com a camisa colorada.

O provável time tem:

Daniel, Bustos, Mercado, Bruno Mendéz, Renê; Gabriel, Edenilson, Maurício, De Pena, Wanderson; Alemão.

O Inter entra em campo na quinta-feira, 05, contra o Guaireña, às 19h15, no Paraguai. A partida é válida pela 4ª rodada da Sul-Americana e pode dar a chance do colorado terminar a rodada como líder do grupo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

