Inter Bruno Gomes destaca a boa fase como lateral-direito do Inter: “Não quero sair dessa posição”

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Bruno Gomes afirma: “Eu acho que, enquanto houver possibilidade de título, a gente vai estar sonhando com o título”. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Lateral-direito do Inter, Bruno Gomes concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante no fim da manhã dessa quarta-feira (2). O atleta falou sobre a boa fase na nova posição e comentou os objetivos do time para o final da temporada. “Eu acho que esse meu momento na lateral é um momento novo e fico feliz de estar ajudando, de estar indo bem nessa posição. Claro que tem muito mérito do Roger, que me deu toda a confiança para jogar, e também do time, que ajudou muito. Eu fico feliz e agora espero continuar nessa evolução dentro da posição”, afirmou.

Questionado sobre a mudança fixa na posição, Bruno foi sincero e valorizou o momento atual. “Neste momento, acho que estou conseguindo jogar bem, o time está ajudando, então não quero sair dessa posição. Quando me perguntarem, vou falar que também sou volante, mas faço a lateral. Atualmente sou lateral.”

Sobre se preservar contra o Corinthians pensando no Grenal, o atleta descartou a possibilidade e também respondeu sobre qual é o objetivo principal do time no Brasileirão. “Eu acho que, enquanto houver possibilidade de título, a gente vai estar sonhando com o título. Sempre vamos almejar o máximo possível, ainda mais com o momento que estamos vivendo, mas hoje nosso foco é jogo a jogo”, disse Bruno Gomes.

O lateral também contou que conversa seguidamente com Roger Machado sobre a posição e seu desempenho. “Hoje mesmo ele conversou comigo. Ele me elogia, mas, ao mesmo tempo, me mostra o que eu errei. E eu sei que não é a minha posição, então quero aprender. Sempre falo com os caras que estão perto de mim que o máximo que puderem me ajudar ali será bom, ainda mais o Roger, porque ele foi um grande lateral.”

2024-10-02