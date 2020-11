Polícia Cabeça e dedos de homem são encontrados em lixeira em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

A motivação do crime será investigada Foto: Divulgação A motivação do crime será investigada . (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um homem foi encontrado morto e esquartejado na tarde de sábado (31), na rua dos Metalúrgicos, no bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Moradores do bairro encontraram a cabeça e os dedos do homem na frente de uma lixeira – dentro de sacolas plásticas que, segundo a Brigada Militar, estariam no local desde a sexta-feira (30).

De acordo com a polícia militar, o corpo do homem teria sido queimado dentro de um veículo na cidade de Carlos Barbosa na sexta-feira. Moradores, que acharam a cabeça e os dedos por volta das 13h, disseram a polícia que um homem teria deixado os sacos plásticos na rua dos Metalúrgicos.

A cabeça possivelmente, segundo a polícia, deve pertencer ao corpo carbonizado encontrado dentro de um veículo Fiat Uno, no começo da manhã de sexta-feira na estrada Morro do Macaco, na localidade de Desvio Machado, no interior de Carlos Barbosa. O cadáver e o carro estavam também próximos da VRS 813, que liga Carlos Barbosa com Farroupilha.

No final da tarde de sábado, a Polícia Civil confirmou a morte de Bruno da Costa Alves, 22 anos, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (29) em Bento Gonçalves. Alves era motoboy e havia desaparecido após sair de uma pizzaria com a sua motocicleta, que foi encontrada na manhã de sexta-feira, na rua Otávio Cainelli, bairro Humaitá.

De acordo com a Polícia Civil, as características do corpo encontrado na cidade de Carlos Barbosa na sexta-feira, carbonizado no interior de um veículo, fecham com as de Alves. O corpo localizado em Carlos Barbosa estava decapitado, o que dificultou a identificação. Os sacos plásticos estavam em uma lixeira na rua dos Metalúrgicos. A motivação do crime será investigada.

