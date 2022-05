Esporte Camisa rara dos Lakers usada por Kobe Bryant pode valer 24 milhões de reais em leilão

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em seu ano de estreia na NBA, o astro usou a famosa dourada com roxo em cinco jogos. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Logo no início de uma carreira brilhante, Kobe Bryant, carregava, junto com seu nome, o número 8 nas costas pelos Lakers. Agora, pouco mais de dois anos de sua morte, a rara camisa usada pelo astro na NBA pode valer uma fortuna. Foi usada, no ano de estreia de Kobe, cinco vezes na temporada de 1996/1997 e pode chegar a US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 24 milhões) em leilão, de acordo com o site americano, TMZ Sports.

Kobe vestiu a camisa entre abril e maio daquela temporada, incluindo dois jogos de playoffs. Os Lakers perderam nas semifinais da conferência oeste contra os Jazz naquele ano, mesmo contando, pela primeira vez, com o garoto Bryant e Shaquille O’Neal.

A blusa leiloada é a clássica dourada com roxo e foi a única camisa fotografada na temporada de estreia de Kobe, tornando ela mais valiosa ainda. O leilão tem prazo para acabar no dia 4 de junho.

Kobe Bryant jogou 20 anos no melhor basquete do mundo, antes de se aposentar em 2016. O ídolo teve uma carreira vitoriosa, com 5 campeonatos da NBA, 2 prêmios de MVP da temporada e considerado um dos maiores jogadores da história.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte