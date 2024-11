Rio Grande do Sul Campo Bom é uma das únicas cidades do Rio Grande do Sul com Gestão Positiva da merenda escolar

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

A avaliação ocorreu em agosto e o município recebeu o resultado em novembro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Campo Bom é uma das únicas cidades do Rio Grande do Sul com Gestão Positiva da merenda escolar. Quem diz isso é o Cecane UFRGS, órgão responsável por monitorar a execução e operacionalização do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) por parte dos municípios.

A classificação se dá às cidades que atingem o maior número de critérios de gestão positiva, como a aquisição de alimentos da agricultura familiar – mínimo é 30%, Campo Bom tem quase 60% – e o resultado dos anos iniciais no IDEB.

A avaliação ocorreu em agosto e o município recebeu o resultado em novembro. “A merenda escolar é um assunto muito caro para a nossa gestão, que sempre priorizou a educação. Além de custear toda a merenda, garantindo que as escolas não precisassem mais fazer promoções, nós reformulamos o cardápio pensando na segurança alimentar e nutricional dos nossos alunos”, observa o prefeito Luciano Orsi.

O uso de açúcar, que chegou a 1,5 mil kg por mês nas escolas em 2016, hoje é menos de 800 quilos. Estudantes com alergias e restrições alimentares agora têm cardápio especial.

Engana-se quem pensa que os alunos não gostam do cardápio mais saudável. Em teste de aceitabilidade, aplicado em junho, 91% dos estudantes aprovaram a merenda escolar.

