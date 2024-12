Cláudio Humberto Canetada de Fabiano some com 13º dos Correios

Por Cláudio Humberto | 15 de dezembro de 2024

Regime ilícito. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Servidores estão indignados com o confisco de quase todo o 13º salário após o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, reconhecer uma dívida da estatal com o Postalis, fundo de pensão dos funcionários, que ultrapassa os R$ 7,5 bilhões. O processo corria na Justiça, mas, a assinatura do Contrato de Confissão de Dívida, em fevereiro deste ano, antecipou o pagamento da montanha de dinheiro. O fundo de pensão foi usado em investimentos pelo Banco Mellon, mas só trouxe prejuízo.

Já te vi

O Postalis já teve como defensor o escritório Mollo & Silva, que até 2022 tinha como sócio Fabiano, hoje do outro lado do balcão, nos Correios.

Meteram a mão

A decisão impôs o desconto de 75% a servidores dos Correios, ativos e inativos, participantes do Postalis BD, do Postalis.

Amigo da onça

Documentos recebidos pela coluna mostram que há servidores, pegos de surpresa, que vão ganhar no 13º a merreca de R$ 90.

Fala, Correios

À coluna, os Correios não falaram sobre o desconto, negaram conflito de interesse e dizem que Fabiano não é sócio Mollo & Silva desde 2022.

É oficial: Brasil tem maior imposto “único” do mundo

A confirmação do relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), de que o imposto único será de 28,1%, faz do Brasil o país com a maior taxa do mundo. Para piorar, o “imposto único” não é único: foram aprovados o CBS, estadual, o IBS federal, e o IS, imposto seletivo, o “imposto do pecado”. A “alíquota padrão” de 28,1% põe o Brasil à frente da Hungria (27%), Finlândia (25,5%) Croácia, Dinamarca, Noruega e Suécia, (25%). Na ditadura militar do Chad, por exemplo, são 18%.

Desproporção absoluta

Na ditadura de Maduro na Venezuela, o IVA ou VAT é de 16%. Na China é de 6% a 13%; na Nigéria, com população quase igual ao Brasil, 7,5%.

Comparação europeia

Irlanda, Polônia e Portugal impõem 23% de imposto único aos residentes, o que representa taxa quase 20% menor que a brasileira.

Paraguai exemplar

Paraguai é o único do continente com imposto honesto: 10%. O Uruguai é o maior depois do Brasil, 22%, diz a PwC, maior consultoria do mundo.

Dois anos depois

O presidente Lula (PT) prometeu na campanha de 2022 “promover desmatamento zero, com recomposição de áreas degradadas e reflorestamento”. Só lorotas: bateu recordes de queimadas.

Tietagem militante

Advogado-geral da União, Jorge Messias publicou foto com Fernanda Torres para registrar a presença na pré-estreia do novo filme da atriz. Detalhe: o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, foi o fotógrafo.

O que terá?

“Se um policial federal tem medo de discursos parlamentar, o que dirá então, que terá em relação a bandidos?”, questiona o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), processado após discurso contra agente da PF.

Inclua-me fora dessa

Sidônio Palmeira tem bons motivos para não assumir a Secom de Lula. Primeiro, ganha muito mais dinheiro na iniciativa privada. Segundo, não quer se meter em um covil. Ou tem carta branca, ou nada feito.

Falta esclarecer

“Por que a pressa em dizer que está tudo bem e que Lula volta ao trabalho na próxima semana? A população merece um esclarecimento maior”, cobrou o deputado Osmar Terra (MDB-RS), que é médico e há dois meses previu que Lula poderia sofrer a lesão após sua queda.

Lembrando Fidel

Lula escolheu uma calça da empresa Adidas para desfilar no vídeo caminhando no hospital e dirimir suspeitas. A marca era a favorita de um velho ídolo do petista, o ditador cubano Fidel Castro.

Até parece

O ex-Secom Fábio Wajngarten cobrou instalação da CPI dos Institutos de Pesquisa. Embasou a cobrança citando suspeito levantamento que aponta o presidente Lula com mais votos hoje do que em 2022.

Esforço sem certeza

O presidente do Senado, Rodrigo, Pacheco, determinou “esforço concentrado” dos parlamentares de terça (17) a quinta-feira (19), mas a pauta da última semana de votações do ano ainda vai ser divulgada.

Pensando bem…

…Pimenta no cargo dos outros não é refresco.

PODER SEM PUDOR

Regime ilícito

Amigo de Getúlio Vargas e assessor de imprensa de João Goulart, o jornalista gaúcho Rivadávia de Sousa foi preso nos tempos de ira do regime militar, em 1968. O obtuso que o interrogava atacou: “O que o senhor sabe sobre enriquecimento ilícito no governo de Jango?” Ele, topetudo e indignado, respondeu na bucha: “⁠Nada. Eu é que quero saber quem é hoje o responsável pelo meu empobrecimento ilícito!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

