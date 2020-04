Celebridades Carolina Ferraz sobre boatos de romance com Du Moscovis: “Parou de falar comigo”

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Atores viveram o casal Nando e Milena na trama Foto: Reprodução Atores viveram o casal Nando e Milena na trama. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Carolina Ferraz resolveu abrir o jogo sobre a relação com o ator Eduardo Moscovis, principalmente na época da gravação da novela “Por Amor”, da TV Globo, em 1997. Ela explicou que a relação ficou prejudicada por conta de boatos de que eles estavam tendo um caso nos bastidores da trama.

“Foi difícil, né? A gente não tinha essa coisa da mídia social, é importante que as pessoas entendam o impacto que isso teve nas nossas vidas. Imagina com mídia social como teria sido, porque tinha cinco carros de paparazzis que dormiam acampados na porta da minha casa, sabe?”, disse a atriz, durante live do Canal 90 no YouTube.

“Era uma perseguição física muito diferente. Você andava na rua e fotógrafos vinham atrás de você correndo. Era uma coisa muito evasiva”, continuou.

“A invasão dos fotógrafos era muito agressiva, era punk e teve um impacto nas nossas vidas. Foi tão grande que teve uma hora que o Du parou de falar comigo, a gente nunca teve caso, nunca rolou nada, nem flerte. O Du é um baita ator, um cara muito bacana, ótima pessoa, a gente nunca brigou”, completou Carol.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades