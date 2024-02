Geral Casamento do presidente do Tribunal de Contas da União une Poderes e PIB em festa exclusiva em São Paulo

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bruno Dantas, presidente do TCU, se casou com Camila Camargo, CEO e Grupo Esfera, no sábado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O casamento do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, com a CEO do Grupo Esfera, Camila Camargo, realizado em São Paulo no sábado (3), reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), empresários, parlamentares, ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente da república, Geraldo Alckimin (PSB).

A noiva foi única a falar, por menos de um minuto, antes de abrir a pista de dança. “O Bruno já fala demais nos discursos oficiais”. Disse que tinha sido difícil montar uma lista tão restrita de convidados. E agradeceu aos pais, aos fornecedores da festa e à presença de todos. Cada um dos que estavam ali, disse, era parte da vida dela ou do noivo. E da República.

Ao lado de Camila Camargo, presidente do grupo Esfera, Bruno Dantas apenas sorria. O casamento da empresária com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), na noite do sábado, reuniu todos os poderes no Centro Hípico de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, bem longe dos blocos que tomaram as ruas da cidade naquele dia.

Além dos Três Poderes, lá estavam os frequentadores dos eventos promovidos pela família. João Camargo, pai da noiva, é presidente da “CNN Brasil” e do conselho de administração do Esfera, e Ana Lúcia Funaro, a mãe, é sócia do grupo que se dedica a eventos que reúnem o PIB e o poder.

Dos sete ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) presentes, apenas Luís Roberto Barroso e Cristiano Zanin circulavam entre os convidados. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli permaneceram a maior parte do tempo numa sala reservada, cuja entrada ficou resguardada por seguranças. Nas mesas de um terraço contíguo à sala, os ministros André Mendonça e Nunes Marques jantavam, na companhia de suas esposas.

Foi para esta sala que o vice-presidente Geraldo Alckmin foi levado ao chegar, com Lu Alckmin, à festa que se seguiu à cerimônia religiosa. Do lado de fora, circulavam alvos de processos dos ministros, como os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo J&F.

No salão, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, assegurava, com um aceno de cabeça, que recorreria das decisões de Toffoli que anularam multas bilionárias do J&F e da Novonor, antiga Odebrecht, impostas pelo Ministério Público da União.

Dos 12 ministros do Executivo, apenas Ricardo Lewandowski, ex-integrante do colegiado recém-empossado na Justiça, permaneceu nesta sala a maior parte do tempo. Seus colegas circulavam entre empresários e banqueiros presentes à festa, como André Esteves, do BTG, Benjamin Steinbruch (CSN), José Olympio Pereira (J.Safra), Rubens Ometto (Cosan), Josué Gomes (Coteminas), Jorge Moll (Rede d’Or), Luís Stuhlberger (Verde), Marcos Molina (Marfrig), Lírio Parisotto (Videolar), Lucila Diniz (Pão de Açúcar), Flávio Rocha (Riachuelo), Fabio Coelho (Google), Carlos Sanchez (EMS), José Seripieri Filho (Amil) e Nelson Kaufmann (Vivara).

A Esplanada estava quase toda lá. A maior parte dos ministros compareceu acompanhados dos cônjuges: Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio (Defesa), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União), Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes), Esther Dweck (Planejamento), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Carlos Fávaro (Agricultura).

Padilha, ao passar por Carvalho, perguntou: “Como é que fica agora?”.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, circulava entre todos tão à vontade quanto o diretor de política monetária do banco, Gabriel Galípolo, numa demonstração de que o entrosamento extrapola os churrascos do Palácio do Alvorada.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), em cuja gestão na presidência do Senado Bruno Dantas foi indicado ao TCU, se recupera de uma cirurgia de descolamento de retina e não estava na festa. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que tem se ausentado das últimas reuniões dos Poderes, faltou a mais uma.

Os parlamentares que estavam em todas as rodas eram o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, Danilo Forte (União-CE), e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), além do presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI).

A oposição vai ressuscitar a Lava-Jato por conta da suspensão das multas? Nogueira garantiu que não. “A população está mais preocupada com a vida real”.

O presidente do PP não era o único aliado bolsonarista. O ex-ministro das Comunicações, hoje diretor do BTG, Fábio Faria, também transitava entre os ministros do governo. À lista somem-se ainda dois governadores, Helder Barbalho (PA) e Claudio Castro (RJ).

O salão, com quatro estações de comida e bebidas, ainda estava repleto de colegas do noivo no TCU, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e advogados das maiores bancas do país. O chefe de gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, estava na festa, mas seu chefe preferiu se recolher.

Depois de uma sexta-feira que começou às 10h, em Santos, com o anúncio do investimento no túnel Santos-Guarujá, e terminou às 21h com a refiliação de Marta Suplicy ao PT, Lula passou o fim de semana na sua casa em Alto de Pinheiros. As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/casamento-do-presidente-do-tribunal-de-contas-da-uniao-une-poderes-e-pib-em-festa-exclusiva-em-sao-paulo/

Casamento do presidente do Tribunal de Contas da União une Poderes e PIB em festa exclusiva em São Paulo

2024-02-05