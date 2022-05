Economia CDL POA lança material para ajudar lojistas a conquistarem clientes no Dia dos Namorados

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

O Dia dos Namorados é uma data especial para o varejo. Um momento em que a criatividade e ações especiais podem ajudar a impulsionar as vendas do varejo. Para isso, a CDL POA desenvolveu um material que reúne dicas e tendências que podem movimentar o dia dedicado aos apaixonados.

O período é mais uma oportunidade para o varejo buscar a recuperação, pois cada data comemorativa representa um estímulo ao consumo e deve ser potencializada ao máximo. No material, os empresários podem baixar gratuitamente, no site da CDL POA, dicas valiosas para uma boa campanha de vendas de Dia dos Namorados, inclusive, acessando templates customizáveis para uma campanha nas redes sociais.

O presidente da CDL POA, Irio Piva, destaca que o frio mais rigoroso deste ano ajudará o Dia dos Namorados 2022 a ser o mais especial dos últimos tempos. “Estamos em um momento que as pessoas estão valorizando muito a celebração, e o Dia dos Namorados é emblemático neste quesito, temos que oferecer a melhor experiência aos nossos clientes e transformar em chance para vender mais e melhor nesta data, temos também a perspectiva de um inverno bem intenso e isto representa uma excelente oportunidade, certamente teremos o melhor Dia dos Namorados dos últimos anos”, aponta Piva.

Mesmo com um cenário econômico desafiador, o economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank destaca que o Dia dos Namorados contará fatores favoráveis. “Apesar das dificuldades impostas pela atual conjuntura, entendo que a movimentação financeira decorrente da data deve ser beneficiada por dois elementos principais. O primeiro deles é a demanda reprimida por eventos presenciais que permitam a celebração da data de forma distinta em comparação com os dois últimos anos. O segundo é a liberação de recursos da parte do governo federal, responsável pelo reforço do caixa das famílias”, destaca Frank.

Conexão, encontros, afeto e carinho são sentimentos que envolvem o Dia dos Namorados e, neste ano marcado pela retomada do convívio social, 72% dos entrevistados na pesquisa do MindMiner para a Globo disseram que pretendem celebrar a data, ao contrário de 52%, em 2021. A pesquisa também aponta que os presentes que representam autocuidado e bem-estar estão entre os mais procurados. A CDL POA recomenda que os lojistas se preparem para toda a jornada do consumidor, com uma identidade única, oferecendo artigos ou combos pensados especialmente para a data comemorativa. Parcerias, reforço de equipes para entregas, decoração e canais digitais são outros temas relevantes do material.

