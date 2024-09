Rio Grande do Sul CEEE Grupo Equatorial doa 3,5 mil chuveiros eficientes para comunidades impactadas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ação contempla os 9 municípios mais afetados na área de concessão da Distribuidora. Foto: Divulgação Ação contempla os 9 municípios mais afetados na área de concessão da Distribuidora. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CEEE Grupo Equatorial leva para comunidades afetadas pelas enchentes o programa E+ Comunidade. Até o fim do ano, a distribuidora pretende doar e instalar chuveiros eficientes para 3,5 mil famílias dos nove municípios mais impactados pelas enchentes de maio. Serão beneficiados clientes das cidades de Porto Alegre, Alvorada, Eldorado do Sul, Guaíba, Rio Grande, Charqueadas, Pelotas, São Jerônimo e São Lourenço do Sul.

“Após a identificação das áreas mais afetadas pelas enchentes em nossa área de concessão, entramos em contato com os clientes aptos a receber este benefício e iniciamos a substituição dos chuveiros existentes por trocadores de calor, que são mais eficientes em termos de consumo energético”, aponta o analista de Operações do Programa de Eficiência Energética (PEE) da CEEE Grupo Equatorial, Jonatan Silva.

De acordo com o analista, a instalação dos trocadores de calor possibilita uma economia de até 50% em comparação com o chuveiro tradicional. Outras vantagens são a ducha multitemperatura que acompanha o equipamento, a instalação não precisar de obras e não haver reaproveitamento de água usada no banho.

O chuveiro eficiente conta com uma forma de aquecimento de água para banho sustentável. Ou seja, preserva o meio ambiente e promove menor consumo de energia elétrica. Segundo Jonatan, o calor é reaproveitado pelo contato indireto entre a água do banho (quente) e a água da caixa (fria). “Um eficiente trocador de calor de aço inoxidável faz com que a água fria da caixa chegue ao chuveiro pré-aquecida, proporcionando economia, conforto e bem-estar”, afirma.

As operações de eficiência energética da companhia contemplam ainda a distribuição de folhetos com dicas sobre consumo consciente de energia, além de visitas com orientações sobre economia e segurança na utilização. A ação é realizada com a anuência concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e ocorre até o fim deste ano.

A plataforma E+ Comunidade, realizada pelo Grupo Equatorial nas distribuidoras onde atua, promove a responsabilidade social por meio de ações sustentáveis junto às pessoas, indo em suas casas e levando qualidade de vida por meio da energia. Os projetos conectam as comunidades a novas oportunidades relacionadas com temas como eficiência energética, reciclagem, esporte, cultura, educação e economia.

Para participar do projeto, é preciso enviar uma foto da conta de luz e do medidor que mostre o número do equipamento via WhatsApp para (51) 9325-7938 ou acessar o site https://bit.ly/chuveiro_eficiente. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos do projeto serão contatados conforme lista de espera.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ceee-grupo-equatorial-doa-35-mil-chuveiros-eficientes-para-comunidades-impactadas-pelas-enchentes/

CEEE Grupo Equatorial doa 3,5 mil chuveiros eficientes para comunidades impactadas pelas enchentes

2024-09-09