Inter Celeiro de Ases do Inter se prepara para a disputa da Copa Gramado Sub-16

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Internacional chega à competição como o atual campeão, após vitória de 2 a 1 sobre o Palmeiras na final da edição de 2023 Foto: Rafaela Frison/Inter Rafaela Frison Foto: Rafaela Frison/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sob o comando do novo técnico da categoria Sub-17, Fabio Sanhudo — que anteriormente liderava a equipe Sub-15 —, os treinos foram intensificados. O Internacional chega à competição como o atual campeão, após vitória de 2 a 1 sobre o Palmeiras na final da edição de 2023.

A Copa Gramado Laghetto Sub-16 chega à sua quarta edição em 2024 e contará com oito equipes participantes, divididas em dois grupos. O Inter está no Grupo A, ao lado de Flamengo, Juventude e Atlético-MG. Já o Grupo B é formado por Gramadense, Athletico-PR, Grêmio e o colombiano Once Caldas, primeiro time internacional a participar do torneio.

A estreia colorada será contra o Juventude, às 14h do dia 27 de setembro, na Vila Olímpica da Várzea Grande, em Gramado. Confira abaixo a tabela de jogos do Celeiro de Ases:

27.09 (SEX) | 14h | Juventude x Inter

28.09 (SÁB) | 15h45 | Atlético-MG x Inter

29.09 (DOM) | 14h | Flamengo x Inter

A disputa das semifinais ocorrerá no dia 30 de setembro. A final está marcada para o dia 2 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/celeiro-de-ases-do-inter-se-prepara-para-a-disputa-da-copa-gramado-sub-16/

Celeiro de Ases do Inter se prepara para a disputa da Copa Gramado Sub-16

2024-09-10