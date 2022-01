Rio Grande do Sul Chegam a 36.578 os casos fatais de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Quinta-feira teve 18.302 novos testes positivos, segundo maior número já registrado em um só boletim da SES. (Foto: EBC)

Boletim oficial divulgado nesta quinta-feira (20) acrescentou 17 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que passou a acumular 36.578 casos fatais de covid. Os falecimentos mais recentes abrangem vítimas de 19 a 96 anos, com amplo predomínio de idosos (apenas quatro casos pacientes não se enquadram em tal grupo etário).

Elas são mencionadas a seguir, em ordem alfabética conforme cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), com menção também ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

– São Vicente do Sul (homem, 19 anos);

– Dois Irmãos (homem, 34 anos);

– Porto Alegre (mulher, 52 anos);

– Lajeado (mulher, 54 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 68 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 70 anos);

– Sarandi (mulher, 70 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 72 anos);

– Esmeralda (mulher, 77 anos);

– Canoas (homem, 82 anos);

– Gravataí (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Pelotas (homem, 88 anos);

– Vila Maria (homem, 90 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 92 anos);

– Santo Ângelo (homem, 93 anos);

– Lajeado (homem, 96 anos).

Novos casos: segunda maior marca

No que se refere aos novos testes positivos, a quinta-feira foi marcada por mais um alto número de confirmações: 18.302, segunda maior quantidade já registrada em um só relatório do governo gaúcho. O recorde aconteceu na véspera (21.122). Com isso, o Estado soma mais de 1,65 milhão de contágios em pouco mais de 22 meses de pandemia.

Curiosamente, apenas uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 195 testes positivos desde o começo da pandemia, dos quais 14 constam no boletim desta quinta-feira.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.509.923 (91%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 104.938 (6%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 57,4% no início da noite (contra 56,4% na quarta-feira), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

Esse índice resulta da proporção de 1.776 pacientes para um total de 3.095 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de internações pela doença desde março de 2020 chega a 115.179 (7%).

(Marcello Campos)

