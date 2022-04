Acontece Claro lança maior loja do Sul do Brasil, com experiência “Claro Game” e “Casa Conectada”

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Uma nova loja da Claro está instalada no shopping Iguatemi em Porto Alegre. O estabelecimento é o segundo maior do Brasil da empresa e é pioneiro em um novo formato: o conceito de loja conectada. A novidade permite aos clientes diversas possibilidades de interação com os produtos da Claro, com a assistência dos atendentes.

Diversos equipamentos compõem os produtos da Claro, como câmeras de monitoramento, aparelhos infravermelhos entre outros que funcionam por meio da internet 5G, a mais rápida do país. Diante do mercado tecnológico e a da realidade virtual, a empresa conta com planos de internet para quem vive no mundo dos “games”, com uso ilimitado de aplicativos que utilizam dados de internet.



O nome “Espaço Geek Café” não foi pensado à toa. O local foi feito também para quem quer degustar a bebida e para os clientes tirarem dúvidas de smartphones, serviços e tecnologia.

A loja já estava instalada no shopping Iguatemi e com a reforma o estabelecimento dobrou de tamanho, aumentando também a capacidade produtiva. O novo espaço também terá novidades no meio do ano. Em julho deve ocorrer o lançamento da tecnologia 5G da Claro.

No Rio Grande do Sul a Claro assume a liderança, tendo a maior participação de mercado em Porto Alegre, comparado às demais capitais do país. A empresa é líder em telecomunicações na América Latina e está presente em mais de 4.200 municípios brasileiros, oferecendo soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais em várias plataformas fixas e móveis.

