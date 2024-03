Esporte Com as veteranas Marta e Cristiane de volta, Seleção Brasileira de futebol feminino é convocada para torneio nos Estados Unidos

16 de março de 2024

Equipe jogará no dia 6 de abril contra o Canadá. (Foto: Arquivo/CBF)

O técnico da Seleção Brasileira de futebol feminino, Arthur Elias, convocou as jogadoras que participarão – em abril – da SheBelieves Cup, torneio anual realizado nos Estados Unidos. Dentre os destaques da lista estão os retornos das veteranas Marta e Cristiane, ambas com 38 anos.

Já as novidades incluem a goleira Thainá, do América-MG, e a meia Laís Estevam, do Palmeiras. Também está de volta a goleira Lorena, do Grêmio, titular da Seleção até sofrer grave lesão de ligamento. O Inter também teve uma atleta chamada: a atacante Priscila.

O Brasil enfrentará o Canadá em uma das semifinais, dia 6, em Atlanta. Se avançar, terá como adversário Japão ou Estados Unidos, três dias depois, em Columbus.

A SheBelieves Cup será a penúltima oportunidade para Elias observar o elenco antes da Olimpíada de Paris (25 de julho a 10 de agosto). A Data Fifa seguinte será no fim de maio. Em julho, haverá outra sequência de amistosos, entre os dias 8 e 16, mas com a equipe definitiva para a maior competição esportiva do planeta.

“Viemos recentemente de uma competição que foi muito importante para a seleção brasileira, a Copa Ouro, com um formato muito parecido com os Jogos Olímpicos”, declarou o treinador. “Tenho certeza de que a seleção saiu muito mais forte dessa competição. O resultado não veio com o título, mas foi mais uma fase que nos deixou a convicção de que o caminho traçado está sendo bem feito e executado pelas jogadoras.”

Ele manteve nove jogadoras do grupo vice-campeão da Copa Ouro da Concacaf, encerrada no último domingo (10). O Brasil venceu cinco partidas até chegar à decisão, na qual acabou derrotado pelos Estados Unidos por 1 a 0.

Convocadas

– Goleiras: Lorena (Grêmio), Gabi Barbieri (Flamengo) e Thainá (América-MG).

– Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians) e Yasmim (Corinthians).

– Zagueiras: Antônia (Levante-ESP), Lauren (KC Current-EUA), Tarciane (Corinthians) e Thaís Ferreira (Tenerife-ESP).

– Meias: Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP), Angelina (Orlando Pride-EUA), Duda Sampaio (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Luana (Orlando Pride-EUA) e Vitória Yaya (Corinthians).

– Atacantes: Cristiane (Flamengo), Gabi Portilho (Corinthians), Jaqueline (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride) e Priscila (Internacional).

