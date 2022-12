A novela entre Inter, São Paulo e Igor Gomes ainda continua. As partes estão negociando uma possível troca de jogadores, mas o desejo do atleta de ter uma oportunidade na Europa está dificultando o acerto entre clube e o profissional.

O meia-campista tem contrato com o clube paulista até o fim de março. O Colorado tem interesse de liberar alguns jogadores para o clube do Morumbi. O São Paulo deseja contar com o futebol de David.

Por ficar sem contrato em março, facilitaria uma ida para a Europa, mas até o momento não existe nenhum clube interessado no jogador. Por este motivo, ele ainda não está acertado para ser jogador do Inter na temporada de 2023. A saída de Igor é certa, seja agora ou no final do seu contrato.