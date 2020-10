Com resultados da rodada, Inter precisa vencer para recuperar vice-liderança do Brasileiro

Na 14ª rodada do Brasileirão, o Inter só depende dele mesmo. Isso porque após começar a rodada na vice-liderança, o colorado assistiu São Paulo e Flamengo subirem na tabela e deixá-lo na 4ª colocação. Agora, só cabe ao colorado recuperar seu posto. E para isso, a missão é só uma: vencer o Bragantino nesta quinta-feira (8), no Nabi Adi Chedid.

No entanto, a fase do Inter na competição nacional não é boa. A equipe de Eduardo Coudet chega para o confronto desta noite sob o retrospecto de quatro jogos seguidos sem vitórias na competição. Caso não vença nesta noite, além de não recuperar a posição, o Inter somará três pontos em quatro rodadas. Foram duas derrotas e dois empates. A última vitória da equipe colorada foi contra o Ceará, por 2 a 0, no Beira Rio, no dia 10 de setembro.

Para esta noite, o técnico Eduardo Coudet terá os retornos de Zé Gabriel, que cumpriu suspensão contra o Grêmio, Moisés que estava fora por Covid-19 e Rodinei, que também cumpria isolamento após diagnóstico de Covid. Já Musto fica de fora, cumprindo suspensão, além de Saravia e Guerrero, lesionados.

O provável Inter tem: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Rodrigo Moledo (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

A partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão, entre Bragantino e Inter acontece às 21h desta quinta-feira (8), no estádio Nabi Adi Chedid, em Bragança Paulista (SP).