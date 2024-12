Inter Com treino tático, equipe do Inter intensifica preparação para seu último duelo no ano pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Na manhã dessa sexta-feira (6), a equipe fez mais uma atividade projetando o duelo do fim de semana com o Fortaleza. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter realizou o penúltimo treinamento da temporada 2024. Na manhã dessa sexta-feira (6), a equipe fez mais uma atividade projetando o duelo do fim de semana com o Fortaleza, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino foi fechado no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou exercícios técnicos e táticos no gramado, ajustando os detalhes do time que entrará em campo no Nordeste. Wanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica de fora. Thiago Maia e Alan Patrick também não viajam com a delegação.

O grupo de jogadores tem mais um dia de trabalho antes de embarcar para o Ceará. O duelo com o Fortaleza será neste domingo (8), às 16h, no estádio Castelão. Com 65 pontos conquistados, o Colorado ocupa a quarta colocação na tabela. O time cearense vem logo atrás, em quinto lugar, com o mesmo número de pontos que a equipe de Roger Machado, mas com menor saldo de gols.

Troca de gramado

Na quinta-feira (5), o Inter iniciou a operação de troca do gramado do Beira-Rio para a temporada de 2025. O gramado permanente, composto pela variedade Bermuda Tifgrand, foi perdido devido à enchente que assolou Porto Alegre em maio deste ano.

Para dar início aos jogos no período posterior às cheias, o clube fez o plantio do gramado de inverno e o manteve até o fim da temporada. Para começar a temporada com o campo em dia, o Colorado está fazendo o serviço de raspagem de toda a grama e nivelamento da areia que fica abaixo do gramado. Após será realizado novamente o plantio do gramado Bermuda Tifgrand, que será novamente a grama principal do estádio Beira-Rio.

O clube estima que em aproximadamente 10 dias todo esse processo seja concluído, dependendo das condições climáticas.

