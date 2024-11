Inter Com treino técnico, equipe do Inter inicia preparação para encarar o Vasco

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nesse primeiro treino antes da partida, o treinador Roger Machado comandou um trabalho fechado. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um período de descanso na Data Fifa (pausa para o calendário de jogos internacionais, como as Eliminatórias da Copa do Mundo), a equipe do Inter se reapresentou na tarde dessa terça-feira (12) no CT Parque Gigante. O grupo tem pouco mais de uma semana de trabalho até o próximo duelo do Campeonato Brasileiro. No dia 21 (quinta-feira), o Colorado encara o Vasco da Gama, às 20h, em São Januário.

Nesse primeiro treino antes da partida, o treinador Roger Machado comandou um trabalho fechado. Os jogadores iniciaram a tarde com exercícios físicos na academia, dando sequência no gramado. Depois, os atletas fizeram atividades técnicas com bola, iniciando a preparação para o duelo da 34ª rodada do Brasileirão.

Após a vitória sobre o Fluminense na última sexta-feira (8), a equipe comandada por Roger Machado ficou em 4º lugar na tabela, com 59 pontos, novamente dentro do G4 (zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América). O Inter vem de uma sequência de 14 jogos de invencibilidade.

Os colorados agora torcem por um tropeço do Flamengo contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (13). Isso porque o time carioca é o quinto colocado (58 pontos) e se vencer ou empatar volta a ultrapassar o Inter – como ocorreu na rodada anterior.

Gauchão feminino

Em outra frente, as Gurias Coloradas iniciaram também nessa terça-feira (12) a preparação para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. O treinamento foi realizado no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, sob o comando do técnico Jorge Barcellos.

A equipe entra em campo nesta sexta-feira (15), com a vantagem da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, disputado na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Para o confronto decisivo, que ocorrerá no SESI Caxias do Sul, Jorge Barcellos contará com o grupo completo e sem desfalques. A partida está marcada para as 15h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/com-treino-tecnico-equipe-do-inter-inicia-preparacao-para-encarar-o-vasco/

Com treino técnico, equipe do Inter inicia preparação para encarar o Vasco

2024-11-12