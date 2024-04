Acontece Comitiva de Torres convida para o 34ª Festival Internacional de Balonismo

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Em visita à Rede Pampa nesta segunda (1°), secretário e diretores da Capital Nacional do Balonismo divulgaram o evento. Foto: O Sul Foto: O Sul

A Capital Brasileira do Balonismo promove, em mais um ano, o Festival Internacional de Balonismo. Para convidar para o evento, em sua 34ª edição, estiveram na sede da Rede Pampa, em Porto Alegre, o Secretário de Trabalho Indústria e Comércio de Torres, Júlio Agápio; o diretor de Comunicação da Prefeitura, Michel Dalla Vechia, e a diretora da Secretaria do Comércio, Samera Elias.

De 1° a 5 de maio, Torres irá receber o tradicional festival no Parque do Balonismo. Com estrutura completa, o evento oferecerá para o público apresentações culturais, feira de agricultura, feira comercial, praça de alimentação e pavilhão de artesanato com mais de 30 expositores da região. Dentre as atrações regionais e nacionais, destacam-se Marcos e Belutti, Bruno e Marrone, Guri de Uruguaiana, Jean Paul, Dennis e Sambô.’

Aos interessados em prestigiar os balões no ar, os voos estão previstos para às 6h e às 16h nos dias de evento, desde que as condições atmosféricas estejam adequadas. Durante a noite, a programação inclui o Night Glow, momento em que todos os balões são inflados e acendidos. “O festival é um dos maiores espetáculos que a gente tem. Só quem está lá para saber a dimensão do que é isso”, comentou o secretário Júlio.

De acordo com ele, neste ano o festival, que é o maior da América Latina, deve receber mais de 70 balões, tanto em formato convencional, de gota, quanto diferenciados, em formato de coração e personagens. Além da competição de balonismo, o evento contará, também, com operadoras de turismo que oferecem voos pagos de contemplação aos interessados.

“Para nós, na região, por ser fora de temporada, o festival é mais um momento para levar pessoas para Torres e lotar nossa rede hoteleira, ocupar nossa rede gastronômica e consumir na nossa cidade”, compartilhou o secretário.

O acesso do público ao parque é gratuito até às 14h. Mais informações em: torres.rs.gov.br/festival-de-balonismo.

https://www.osul.com.br/comitiva-de-torres-convida-festival-de-balonismo/

2024-04-02