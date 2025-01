Inter Confira a tabela de jogos do Inter na primeira fase do Gauchão de 2025

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

A estreia do Inter será próxima quarta-feira (22), em Bagé, contra o Guarany. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter está na reta final da pré-temporada. Falta pouco para a estreia oficial da equipe em 2025. Nesta quarta-feira (22), o Colorado enfrenta o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela D’Alva, às 19h, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Na 6ª rodada do torneio estadual está previsto o clássico Grenal, na Arena. Esta edição do Gauchão conta com novo regulamento. As 12 equipes foram divididas em três grupos com quatro equipes, cada. Os jogos serão entre times de grupos diferentes, totalizando oito rodadas na primeira fase. Os líderes de cada grupo mais o melhor segundo colocado avançam às semifinais. O grupo do Colorado é formado por Caxias, Pelotas e Ypiranga.

Na manhã desse domingo (19), a equipe foi ao gramado do CT Parque Gigante e fez mais um treino. A comissão técnica de Roger Machado orientou atividades físicas num primeiro momento, depois exercícios de posse de bola, dividindo o elenco em dois times. O grupo colorado volta a trabalhar na manhã desta segunda-feira (20), realizando o penúltimo treinamento antes de viajar a Bagé.

Confira abaixo a tabela atualizada de jogos do Inter na primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2025:

– 1ª rodada – Quarta-feira (22) – 19h – Estádio Estrela D’Alva – Guarany x Inter;

– 2ª rodada – Sábado (25) – 16h30min – Estádio Beira-Rio – Inter x Juventude;

– 3ª rodada – terça-feira (28) – 21h30min – Estádio Francisco Novelleto – São José x Inter;

– 4ª rodada – Domingo (2) – 20h30min – Beira-Rio – Inter x Avenida;

– 5ª rodada – Quarta-feira (5) – 19h – Beira-Rio – Inter x Brasil de Pelotas;

– 6ª rodada – Sábado (8) – 19h – Arena do Grêmio – Grêmio x Inter;

– 7ª rodada – Quarta-feira (12) – 22h – Estádio 19 de outubro – São Luiz x Inter;

– 8ª rodada – Sábado (15) – 16h30min – Beira-Rio – Inter x Monsoon.

