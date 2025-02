Cláudio Humberto Congresso quer Lula fazendo Dino liberar emendas

Por Cláudio Humberto | 4 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Não foi exatamente amistosa a reunião de Lula com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Eles cobraram de Lula solução para a liberação de emendas, travadas pelo ministro do STF Flávio Dino, ligado ao presidente. Motta e Alcolumbre sabem que Dino faz o jogo para Lula retomar o controle na liberação das emendas, mas cumpriram o papel institucional de avisar que não há e não haverá boa vontade com o governo enquanto o assunto não for resolvido.

Enxaqueca

Lula admitiu que o processo virou dor de cabeça. Aliados que firmaram compromissos baseados nas emendas cobram o Planalto.

Libera aí

Ainda nesta primeira quinzena, Alcolumbre e Motta devem se reunir com Dino. Querem “distensionar” a relação e liberar os pagamentos.

Zero à esquerda

Outra demanda é a saída do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), que, persona non grata no Congresso, deve cair fora.

Outra baixa

A saída de José Guimarães (PT-CE) da Liderança do Governo na Câmara também é certa. A vaga deve ficar com um partido de centro.

Carrão da BYD para autoridades fere Código de Ética

Viralizou na rede ‘X’ o artigo 17 do Código de Ética da Magistratura, segundo o qual “é dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens” blábláblá, após a marca chinesa BYD “emprestar” a 20 dos 36 ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), até 2026, automóveis modelo Seal, avaliados em R$300 mil cada. A BYD também formou maioria no Tribunal de Contas da União TCU, “emprestando” carrões semelhantes a nove dos seus onze ministros. O privilégio causa espanto em Brasília.

Ambientalistas

A justificativa da regalia parece obra de humorista: reflete “compromisso com o meio ambiente” na redução de emissão de gases poluentes.

Começou com Lula

A BYD começou a distribuição de agrados a autoridades com Lula, que recebeu o luxuoso suv Tan, avaliado em mais de meio milhão de reais.

Taxação adiada

Apesar da taxação obsessiva, Lula usou a sanção da reforma tributária para prorrogar até 2032 a isenção fiscal da BYD, prestes a caducar.

Que vergonha

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) resolveu se sujar na saída da presidência do Senado, protocolando no apagar das luzes um projeto que na prática inventa um novo Código Civil, alterando o Marco Civil da Internet para incorporar ideias dos inimigos da liberdade de expressão.

Duro ouvir isso

Entre as mentiras de Lula na mensagem ao Legislativo estavam as juras de seguir pautando o governo “pelo compromisso com o equilíbrio fiscal”. Nada mais falso, como mostram a Selic a 13,25% e inflação nas alturas.

Vem aí

Já bateu as 130 assinaturas o pedido de impeachment contra o presidente Lula, acusado pelos deputados de pedalada no programa “Pé-de-Meia”. O pedido é encabeçado por Rodolfo Nogueira (PL-MS).

De saída

A oposição pode acelerar a saída de Fabiano Silva dos Santos da presidência dos Correios. Deputados protocolaram ontem (3) pedido de CPI para investigar a estatal, que saiu do lucro para déficit bilionário.

Outro tipo de verde

Virou tema na agência Associated Press, uma das maiores do mundo, os preços “surreais (sic)” dos hotéis em Belém (PA) para a COP30. Quarto para uma pessoa sai a US$15 mil (R$89 mil), aumento de 9.500%.

Recessão técnica

O deputado Luiz Philipe de Orleans e Bragança (PL-SP) apontou que os dados recentes da economia brasileira já indicam a possibilidade de uma recessão técnica no Brasil: “Mas o que o governo faz? Aumenta gastos”.

Briga no Sul

O deputado Alceu Moreira (MDB-RS) soltou os cachorros contra Gabriel Souza, o vice gaúcho, também do MDB, que ele definiu como alguém cujo caráter “é menor que sua estatura”, em entrevista ao podcast Poder RS. Avisou que não apoia o baixinho à sucessão de Eduardo Leite.

EUA pagam a conta

Novo secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o holandês Mark Rutte admitiu ontem (3) que “a Defesa europeia sem os Estados Unidos não vai funcionar”.

Pensando bem…

…guerra no Congresso, só a dos bonés.

PODER SEM PUDOR

Além da fronteira

Assim como acha que o Golfo do México é mexicano, como disse estes dias, Lula já pagou outros micos. Na campanha de 1989, viajou para ganhar “envergadura internacional”. Ao desembarcar em Lisboa, não encontrou o presidente Mário Soares, que visitava a Estremadura, fronteira com Badajoz. Mas, solícito, o socialista telefonou a Lula para as boas vindas: “Estou cá na fronteira, ó pá!” Lula foi logo perguntando: “⁠Fronteira com que país?” Soares contaria anos depois, a um ex-embaixador do Brasil, ter ficado chocado com a ignorância do candidato a presidente em assunto tão elementar. Lula não sabia que Portugal só tem fronteira com a Espanha. E o oceano pela frente.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)





