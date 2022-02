Tecnologia Conheça 5 fones de ouvido sem fios para usar na academia

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Existem fones projetados especialmente para te acompanhar no exercício físico. (Foto: Reprodução)

Além de organizar sua casa, dormir melhor e redecorar alguns ambientes, se exercitar está na sua lista de resoluções de 2022? Se a resposta for sim, saiba que a música pode ser um bom incentivo para esse momento de autocuidado.

Ouvir música é hábito que traz comprovadamente benefícios para o cérebro dependendo do estilo musical escolhido e como ele é usado. Músicas podem ativar diversas áreas do sistema nervoso, auxiliando no aprendizado, energia e foco, por exemplo.

Aqui, selecionamos 5 fones de ouvidos sem fios projetados especialmente para te acompanhar na rotina de exercícios físicos. Com designs que ajustam perfeitamente na orelha, sons poderosos e até resistência a água e suor, escolha o seu favorito.

Beats Fit Pro

Com um encaixe seguro e confortável, Beats Fit Pro é um produto focado nos praticantes e entusiastas das atividades físicas. Oferece três modos de audição, reprodução e pausa automática, resistência a suor e água (IPX4), assim como todas as funcionalidades presentes no chip Apple H1. Compatível com Android, ao baixar o app Beats, o emparelhamento é feito com apenas um toque.

Fones de ouvido esportivos sem fio, JBL

À prova d’água, com bluetooth, controle de toque play/pausa/volume e liga/desliga automático.

AirPods Max, Apple

Até 20 horas de escuta com uma única carga. Cancelamento ativo de ruído que bloqueia o som exterior. 5 minutos de carga fornecem cerca de 1,5 horas de tempo de escuta.

Fone de Ouvido Bluetooth, JBL

Bluetooth, sem fio, com tempo de reprodução de até 5 horas (fone) + 15 horas (backup no estojo de carregamento). Com viva voz e carga rápida de 10 min para 1 hora. Ajuste confortável.

Fone de ouvido sem fio com cancelamento de ruído, Beats Solo Pro

Bloqueia os ruídos externos, calibra o áudio em tempo real, dobrável e permite até 22 horas de som. Com carga Fast Fuel de 10 minutos que proporciona até 3 horas de som.

