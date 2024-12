Colunistas Coparentalidade maligna e festas de fim de ano

Por Jorge Trindade | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na época das festividades natalinas e de fim de ano, não é raro aparecerem problemas de convivência, obstrução do contato, dificuldades e discussões Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

As festas de fim de ano celebram paz e alegria. No entanto, para algumas pessoas, pode ser um momento psicologicamente difícil em razão de separação ou divórcio, principalmente quando há filhos ainda pequenos.

Como os filhos são o espelho do conflito dos pais, eles podem apresentar sintomas psicológicos e comportamentais, tais como medo, labilidade afetiva, agressividade, apatia, dificuldades escolares e até depressão, dentre outros.

De fato, é consenso, tanto na Psicologia quanto no Direito, que a ruptura da relação amorosa/conjugal pode trazer diversos sentimentos negativos, como tristeza, rancor, frustração e tantos outros, incluindo estados depressivos devido à sensação de perda, principalmente em relação à convivência com os filhos. E quanto maior o conflito, maior o número (e a gravidade) dos sintomas que os filhos podem apresentar.

Na época das festividades natalinas e de fim de ano, não é raro aparecerem problemas de convivência, obstrução do contato, dificuldades e discussões sobre com quem os filhos passarão as festividades: dias de Natal com um; entrada de Ano Novo com outro. E depois as férias…

E os filhos ficam prisioneiros desse conflito, que é da ordem da conjugalidade, mas que se expressa na parentalidade, prejudicando, inclusive, o estado emocional das crianças.

No entanto, é preciso mostrar que, se a conjugalidade pode terminar pelo divórcio, a parentalidade jamais se extingue. Os pais são e continuarão sendo pais, pois são para sempre.

O ápice da conflitualidade conjugal costuma ser o evento da alienação parental. Uma espécie de “coparentalidade maligna”, perversa e de sabotagem. Quando se instala essa condição, o Direito e a Psicologia precisam somar esforços para intervir mais diretivamente justamente para proteger os filhos dessa ação destrutiva, porque as crianças e os adolescentes são aqueles que apresentam maior vulnerabilidade frente ao conflito.

Se você está passando por essa situação e percebe que seus filhos estão sofrendo emocionalmente por isso, não hesite em procurar ajuda. O Papai Noel e a festa de fim de ano, sobretudo para as crianças, é um tempo de sonho e de magia que não pode ser destruído pelo mundo dos adultos. O Natal é paz e renascimento; o Ano Novo é a esperança de um tempo feliz. Não deixe ninguém roubar o sonho e a esperança de seus filhos.

Jorge Trindade, advogado e psicólogo

Pós-Doutorado em Psicologia Forense

www.inpsi.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/coparentalidade-maligna-e-festas-de-fim-de-ano/

Coparentalidade maligna e festas de fim de ano

2024-12-23