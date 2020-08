Com o slogan “O futuro é cuidar das pessoas”, a Prefeitura da pequena Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, parece ignorar o clima nas ruas. Na noite do último domingo, no Dia dos Pais, o blogueiro Áquila Bruno Silva e seu filho de 11 anos foram emboscados e assassinados dentro do carro em frente a um supermercado. Ele era crítico ferrenho da gestão da prefeita Isabel Hacker (PSB). A Polícia Civil já identificou o culpado, mas não revelou o nome e se o duplo assassinato tem motivação política. Até o fechamento da Coluna, as informações de fontes de Pernambuco apontavam para um guarda municipal, reconhecido por testemunhas dos disparos.

Laços de família

A prefeita Isabel Hacker é mãe do prefeito Sérgio Hacker, de Tamandaré (PE), cuja primeira-dama, Sari Corte, foi indiciada pela morte do menor Miguel Otávio. Era aquele menininho filho da empregada, que caiu de um prédio no Recife.

De casa

O ministro Fábio Faria emplacou na Empresa Brasil de Comunicação como assessor Especial II um ex-funcionário de seu gabinete, com pós-graduação em Designer.

Coldre presidencial

Jair Renan, o filho Zero Quatro do presidente Bolsonaro, tem tido aulas de tiros com fuzis, metralhadoras e pistolas em Brasília. Bem acompanhado pelos seguranças.

País do Racismo

O jovem Matheus Fernandes, 18, negro, pobre, foi agredido por supostos seguranças à paisana de um shopping do Rio de Janeiro, porque suspeitaram que ele roubou um relógio das lojas Renner. Ele havia pagado R$ 300 pela peça, para presentear seu pai. O caso se soma a tantos, diários, que não chegam aos olhos e ouvidos dos brasileiros.

Cena de filme

Este crime de racismo remete a episódio em Belo Horizonte, de muitos anos atrás, que está no prelo de um livro e contado pelo ex-menor que foi parar na Febem: Ele vislumbrava comprar um tênis Nike em destaque na vitrine de loja no Centro. Trabalhou meses para isso. Quando entrou na loja, descalço e sujo, com dinheiro no bolso para aquisição, foi expulso e agredido pelo segurança, que suspeitava de roubo.

Resultado…

… O engraxate voltou para casa revoltado, aos prantos; Pegou o revólver do irmão, retornou ao mesmo comércio e levou o tênis empunhando a arma.

Frevo descompasso

A candidatura de Marília Arraes (PT) à Prefeitura do Recife foi oficializada, enfim, pela Executiva regional do partido, mesmo a contragosto de muitos. Mas está com amarras na língua, como condição: na campanha, só poderá criticar o Governo Bolsonaro e resgatar as ações do ex-presidente Lula. Falar mal do PSB local, aliado, nem pensar.

Memorial

O ex-governador Eduardo Campos, primo de Marília, faria 55 anos ontem. Campos morreu de acidente aéreo no dia 13 de agosto de 2014, em Santos (SP).

MERCADO

Brasil na agenda

Os estrangeiros estão perdendo o medo de vir ao Brasil. O e-mundi , que promove press-trips e seminários, fechou viagens com grupos para cidades históricas de Minas Gerais, Bahia e para a 3ª edição da navegação pelo rio Negro na Amazônia no primeiro semestre do ano que vem.

Termômetro industrial

A indústria vai retomando devagar o ânimo, mesmo com números recordes da pandemia. Houve reação em julho, segundo o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial: avançou 37,7% a intenção de lançar produtos na praça, em relação a junho. Todavia, o acumulado nos últimos 12 meses ainda está negativo em 18,2%.

Cony & Amado

Um leilão virtual da Letra Viva mostrou como Carlos Heitor Cony e Jorge Amado, dois saudosos gênios da literatura brasileira, continuam em alta. Livros de Amado autografados para o escritor carioca saíram a R$ 901 (‘Tieta’) e R$ 1.001 (‘Dona Flor’). O ápice foi uma primeira edição de ‘Primeiras Estórias’, com autógrafo de Guimarães Rosa para Cony, arrematado por R$ 4.700. Foram vendidas outras preciosidades.

Ponto Final

Se você acha que a vida está difícil, imagina para famílias de quatro pessoas assassinadas no trânsito por motoristas bêbados, que causaram atropelamentos em três acidentes nos últimos dias em Brasília. Os três motoristas estão em casa, e dois deles foram liberados pelos juízes sem necessidade de pagar fiança.

ESPLANADEIRA

# As Loterias da CAIXA abriram apostas para a Lotofácil da Independência.

# Os ministros do STF Luís Barroso e Cármen Lúcia participam hoje, às 17h, do webinar ‘A defesa da democracia’, do IAB e Instituto Victor Nunes Leal.