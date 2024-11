Rio Grande do Sul Desfile de Natal volta às ruas de Gramado

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desfile de Natal ocorre três vezes por semana na Avenida das Hortênsias. (Foto: Cleiton Thiele/Divulgação Natal Luz)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A principal atração do 39° Natal Luz de Gramado (Serra Gaúcha), que teve início em 24 de outubro e segue até 19 de janeiro de 2025, é o retorno do icônico Grande Desfile de Natal ao centro da cidade, depois de uma ausência de dez anos.

Nos últimos dez anos, o Desfile de Natal foi realizado em um espaço fechado na Expogramado, o que exigia a compra de ingressos para o público assistir. Agora, em uma decisão conjunta da prefeitura, da comunidade e das entidades empresariais, a atração foi transferida para a Avenida das Hortênsias. A mudança amplia o acesso, tornando o evento mais democrático, embora os melhores pontos de visualização ainda permaneçam exclusivos para os pagantes.

O Grande Desfile de Natal acontece três vezes por semana, com apresentações regulares às quartas, sextas e domingos. Haverá ainda sessões especiais no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e 31 de dezembro.

O desfile tem início pontualmente às 20h e se estende por uma hora, oferecendo um espetáculo vibrante. Ao longo do percurso, centenas de figurantes, vestidos com fantasias que retratam desde pinheiros de Natal até enormes doces, desfilam ao lado de carros alegóricos.

A cada passo, a Avenida se transforma em um cenário encantado, ao som de diversas canções natalinas, criando uma atmosfera única que mistura a energia do carnaval com o espírito mágico do Natal. O grande final é marcado pela chegada do Papai Noel em um trenó imponente, enquanto uma neve artificial cai suavemente sobre os espectadores, completando o encantamento.

Ao contrário dos anos anteriores, quando o desfile era realizado na Expogramado, agora ele acontece na Avenida das Hortênsias. O trajeto é bem curto, com menos de 200 metros, e se estende entre as rótulas da Rua Garibaldi e da Rua São Pedro, passando ainda pelo cruzamento com a Avenida Borges de Medeiros, a via principal de Gramado.

Para quem optar por não adquirir ingresso, é aconselhável chegar com antecedência para garantir um bom local, sabendo que ficará em pé durante o desfile. Por outro lado, uma melhoria em relação às edições anteriores é a ausência das arquibancadas, que costumavam bloquear grande parte da visão de quem assistia gratuitamente. Este ano, o tema central do evento é “acolhimento”, um convite para que todos se envolvam na atmosfera única do Natal, com uma proposta de inclusão e encantamento para pessoas de todas as idades. Para garantir que todos desfrutem do evento de forma plena, o Natal Luz conta com uma estrutura especial voltada para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Áreas dedicadas dentro dos espetáculos pagos proporcionam um ambiente mais tranquilo e acolhedor, assegurando que cada família tenha uma experiência confortável e acessível. O objetivo é tornar o evento não apenas inclusivo, mas também acolhedor para aqueles que necessitam de atenção especial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/desfile-de-natal-de-volta-as-ruas-de-gramado/

Desfile de Natal volta às ruas de Gramado

2024-11-10