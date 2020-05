Acontece Dia do Desafio terá atividades virtuais e drive-thrus solidários

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Sesc)

Já é tradicional no calendário que toda a última quarta-feira do mês de maio, acontece o Dia do Desafio. No ano passado, a ação mobilizou mais de 3,2 milhões de gaúchos. Em 2020, a programação vai ser especial, o Sesc/RS vai usar suas redes sociais para incentivar o público a sair do sofá, praticar atividades físicas e exercer a solidariedade, tudo isso, amanhã (27). Além disso, o Sesc/RS está promovendo o Desafio Solidário, no qual arrecada peças de roupas para a Campanha do Agasalho e alimentos e materiais de higiene para o Programa Mesa Brasil.

As atividades serão transmitidas na página do Facebook do Sesc e começam às 8h, com um aulão de funcional. Às 15h, haverá uma aula de alongamento/laboral, uma pausa importante no trabalho de quem está em home office. Às 18h, a Banda Samba Rock Companhia convida todos a transformar a sala de casa em um animado baile. Às 19h30, é a vez de praticar 15 minutos de corrida estacionária, modalidade que o Sesc tem estimulado para quem está cumprindo o isolamento.

Durante todo o dia, as unidades do Sesc no Rio Grande do Sul terão uma programação própria, cheia de atividades físicas que poderão ser aproveitadas por pessoas de qualquer lugar do planeta. Além disso, por meio do Você + 5 no DDD, todos são convidados a postar uma foto ou vídeo fazendo atividade física e desafiar mais cinco amigos a fazer o mesmo, usando as hashtags #DDDonline e #DiadoDesafio2020.

Em Porto Alegre, o Desafio Solidário será realizado por meio de um Drive Thru. Nesta quarta-feira (27), das 11 às 16h, a equipe do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, em parceria com a Prefeitura Municipal, estará com um ponto de arrecadação na Av. Borges de Medeiros, no Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público. Quem participar poderá trocar agasalhos e alimentos por uma camiseta do Dia do Desafio. As peças de roupa e cobertas serão entregues à Campanha do Agasalho do Município e os alimentos serão direcionados ao Mesa Brasil Sesc.

