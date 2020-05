Acontece Sebrae RS, Abrasel e Sindha se unem para implementar programa de recuperação empresarial

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

A partir desta terça-feira (26), o setor de gastronomia vai contar com um apoio especial para enfrentar melhor esse momento difícil de pandemia. Hoje, será lançado o Programa Emergencial de Recuperação Empresarial, resultado da parceria entre o Sebrae RS, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RS) e o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha). O empreendedor que deseja conhecer a proposta deve acessar e preencher o formulário. O interessado receberá o link para acesso ao encontro, que acontecerá via Zoom, às 16h.

“Vamos ajudar a identificar o que é mais crítico neste momento e as medidas que precisam ser tomadas”, afirma a gestora de projetos do Sebrae RS Jociane Ongaratto. O programa online irá oferecer consultorias para gerenciamento de crise e para fluxo de caixa ou modelagem de negócios. A ideia é mostrar como analisar o fluxo de caixa nestes novos tempos e também como reinventar a operação, pois o consumidor mudou e as empresas precisam adaptar suas operações diante desse novo cenário.

Além disso, haverá encontros semanais online com profissionais do ramo convidados pelo Sebrae RS, Abrasel e pelo Sindha, com orientações sobre temas pertinentes ao setor – adequação de layout diante das exigências de segurança sanitária, delivery e crédito, entre outros temas.

