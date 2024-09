Mundo Diretora de maior prisão do Equador é morta a tiros em Guayaquil

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Guayaquil é uma das cidades mais violentas do Equador devido ao ataque de gangues de drogas. Foto: Google Maps/Reprodução

A diretora da Penitenciária do Litoral, uma prisão em Guayaquil que é a maior do Equador e palco dos piores assassinatos de presos, foi assassinada nesta quinta-feira (12) em um ataque armado, quando dirigia por uma estrada próxima à prisão, informou o Serviço Nacional de Atendimento às Pessoas Privadas de Liberdade (Snai), o órgão responsável pelas prisões no Equador.

“A diretora encarregada do Centro de Privação de Liberdade Masculino Guayas N°1, María Daniela Icaza, morreu vítima de um ataque armado”, disse o órgão em seu grupo de imprensa no WhatsApp. Durante o ataque, um funcionário do Snai que a acompanhava também foi ferido.

A funcionária, a segunda agente penitenciária a ser morta em 10 dias, foi atacada em uma estrada que leva à área de Daule, no norte de Guayaquil. Ela morreu após o ataque, quando estava sendo levada ao hospital.

Guayaquil é uma das cidades mais violentas do Equador devido ao ataque de gangues de drogas que disputam as rotas do tráfico de drogas.

Em 3 de setembro, Álex Guevara, diretor da prisão na província amazônica de Sucumbíos, no nordeste do país, na fronteira com a Colômbia, foi morto em um ataque armado que deixou dois outros funcionários da prisão feridos. Há duas semanas, dois agentes penitenciários de Guayaquil também foram mortos a caminho do trabalho.

Em abril deste ano, o diretor do presídio de Manabí, Damián Parrales, também foi morto a tiros e, no final de 2022, o então diretor do presídio El Inca em Quito, Santiago Loza, foi morto a tiros em uma estrada principal da capital enquanto dirigia seu carro.

A Penitenciária do Litoral é uma das prisões que tem sido palco de confrontos sangrentos entre membros de grupos do narcotráfico, deixando mais de 460 prisioneiros mortos desde 2021.

2024-09-12