Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Peças serão distribuídas para a população vulnerável e instituições beneficentes em Pelotas. Foto: Divulgação/Defesa Civil Peças serão distribuídas para a população vulnerável e instituições beneficentes em Pelotas. (Foto: Divulgação/Defesa Civil) Foto: Divulgação/Defesa Civil

Mesmo com o frio intenso, a população acordou cedo para contribuir com o drive-thru itinerante da Campanha do Agasalho do governo do Estado realizado neste sábado (4) em Pelotas. Organizada pela Defesa Civil Estadual e pela prefeitura, a ação começou às 9h e segue até as 15h na avenida Bento Gonçalves, 3.207, Centro de cidade.

O slogan da campanha deste ano – “Mais do que nunca, é tempo de solidariedade” – reforça a importância de ajudar a aquecer o inverno de quem mais precisa. As caixas preparadas para receber as doações ficaram cheias já nas primeiras horas de realização do drive-thru.

Em época de pandemia, as doações são entregues sem a necessidade de descer do carro. A equipe de coleta adota todos os protocolos para evitar a disseminação do coronavírus.

Lançada pelo governo do Estado há um mês, a Campanha do Agasalho incentiva a doação de roupas, calçados e cobertores. Assim como no ano passado, roupas infantis e cobertores são prioridade.

Depois do recolhimento, os itens irão para a prefeitura de Pelotas. Passadas as 72 horas da quarentena, será feita a triagem e a posterior distribuição para a população vulnerável e instituições beneficentes do município.

