25 de janeiro de 2021

Deputada Luiza Erundina, candidata do Psol a presidente da Câmara, sobre a negociação do seu partido por cargos, na eleição da Mesa

Pesquisa: 79% são contra legalização do aborto

Levantamento encomendado pelo site Diário do Poder e esta coluna ao Paraná Pesquisa revela que é ampla a maioria contrária ao aborto, no Brasil: 79% dos mais de 2 mil entrevistados pelo instituto disseram ser contrários à legalização do aborto em qualquer situação, e apenas 16,6% favoráveis. Outros 4,4% não sabem ou preferiram não responder. A maior rejeição está na faixa etária de 60 anos ou mais: 83,2% contra.

Perspectiva I

Entre as mulheres, 75,8% são contra legalizar o aborto em qualquer situação, mas entre os homens a taxa pula para 82,6%.

Perspectiva II

Entre jovens de 16 a 24 anos, 21,7% são favor da legalização do aborto. Já na faixa etária de mais de 60 anos, a taxa despenca para 12,3%.

Inversamente proporcional

A taxa de pessoas contrárias cai à medida que a taxa de escolaridade avança: ensino fundamental (82,7%), médio (79,3%), superior (73,1%).

Dados

O Paraná Pesquisa entrevistou 2.080 habitantes de 238 municípios dos 26 estados e DF, entre 16 e 19 de janeiro de 2021.

Aliados acham que Tebet foi traída por Alcolumbre

Para apoiadores de Simone Tebet (MDB-MS), candidata a presidente do Senado, a expressão “traíra” serve bem ao atual ocupante do cargo, Davi Alcolumbre. Ele chegou a reconhecer, em candentes declarações, que devia à senadora sua vitória contra Renan Calheiros (MDB-AL) em 2019. De fato, Tebet se lançou candidata avulsa a presidente, tirando votos de Calheiros, mas, instantes antes da votação, já no plenário, retirou sua postulação para declarar voto e sacramentar a vitória de Alcolumbre.

Palavras ao vento

“Você está gigante”, derramou-se Alcolumbre, grato a Tebet logo após sua vitória. “O Brasil te respeita pela luta e pela coragem que você teve”.

Ingratidão

“Vamos fazer a mudança de que o Senado e o Brasil precisam”, jurou Alcolumbre, dirigindo-se à senadora que ignorou na própria sucessão.

Tanto por nada

Simone se expôs, enfrentando Calheiros e viabilizando a vitória de Davi Alcolumbre, e quase sofreu processo de expulsão do MDB.

Antecipar é preciso

A ordem do presidente Jair Bolsonaro é tentar antecipar a entrega das vacinas, tanto Oxford/Astrazeneca quanto Coronavac. Ele quer ver o Brasil disputando a liderança dos países que mais vacinam.

Partido não vota

Apesar do apoio de líderes de partidos a candidatos a presidente da Câmara, o voto secreto é que importa. Apoio de partidos geram notícias, mas voto na urna depende apenas da vontade de cada deputado federal.

Mundo dá voltas

O deputado José Medeiros (Pode-MT) criticou Marcelo Freixo (Psol-RJ), que provou do próprio veneno e resolveu processar o ator Mario Gomes. “Tentam calar os oponentes com a mordaça do judiciário”, disse Medeiros, solidário ao ator que disse poucas e boas sobre o carioca.

A mentira da semana

A semana começa com a expectativa da nova lorota para desqualificar o início da vacinação no Brasil. Na semana passada foi a mentira de “problemas diplomáticos” com China e Índia, desmoralizada pelos fatos.

Disputa no Senado

Chama menos atenção a disputa para presidente do Senado, mas há quatro candidatos na disputa: Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Simone Tebet (MDB-MS), Major Olímpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cid-GO).

Aposta presidencial

Dos três ministros que receberam no aeroporto de Guarulhos as vacinas enviadas pela Índia, Fábio Faria era de longe o mais emocionado. Cada vez mais, Bolsonaro coloca suas fichas no ministro das Comunicações.

Entrave conhecido

O ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) prioriza a pavimentação da BR-319, de Manaus a Porto Velho: “Nenhum país pode isolar uma cidade de 2 milhões de habitantes. O problema são as licenças ambientais.

República de soja e milho

O agronegócio começou 2021 com tudo e o aumento de 3,4% na área plantada de soja deve render safra de 133,7 milhões de toneladas. O milho, apesar do clima adverso, terá 102,3 milhões, segundo a Conab.

Pensando bem…

… gado é gado, só muda o pasto.

PODER SEM PUDOR

Eu bebo, sim

Alfredo Stroessner era o ditador do Paraguai e descansava no litoral catarinense, após prestigiar a posse do amigo Jorge Bornhausen no governo do Estado. Numa pescaria, ficou intrigado com o comportamento de Ari Silva, o simpático “Ari Carroceira”, destacado para ciceroneá-lo:

– Don Ari não bebe? Estamos aqui há horas e você não bebeu nada.

– Doutor – respondeu Ari – não bebi até agora porque o senhor está sentado no isopor. Levanta para o senhor ver…

(Com André Brito e Tiago Vasconcelos)

